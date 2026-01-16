हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर पर सनसनीखेज आरोप, रोहित शर्मा को ODI कप्तानी से हटवाया; पूर्व क्रिकेटर के बयान पर बवाल

Manoj Tiwary on Rohit Sharma Captaincy: रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाए जाने में गौतम गंभीर का हाथ रहा. पूर्व क्रिकेटर ने हैरतअंगेज दावा कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Jan 2026 05:04 PM (IST)
साल 2024, अक्टूबर का महीना, ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए भारत की वनडे टीम का एलान होना था. जैसे ही शुभमन गिल के नाम के आगे 'कप्तान' लिखा आया, भारतीय क्रिकेट फैंस समझ चुके थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का दौर खत्म हो चला है. रोहित शर्मा से कप्तानी ऐसे समय पर छीनी गई, जब कुछ महीने पहले ही भारत उनकी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था. अब भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं.

अगरकर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई

इंडिया टुडे के अनुसार मनोज तिवारी ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाए जाने के फैसले को लेकर कहा , "मैं नहीं जानता कि इसकी मुख्य वजह क्या रही होगी. अजीत अगरकर का व्यक्तित्व बहुत सशक्त है, वो ऐसे लीडर हैं जो कठिन फैसले लेने से पीछे नहीं हटते हैं. हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें किसी और ने अपने कंधे पर बंदूक चलाने के लिए प्रभावित किया था."

गौतम गंभीर भी...

मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर का नाम लिए बिना कहा कि चाहे दुनिया के सामने फैसला चीफ सेलेक्टर (अजीत अगरकर) ने सुनाया हो, लेकिन इसमें कोच का योगदान भी अवश्य रहा होगा. मनोज तिवारी ने कहा, "ऐसे फैसले कोई अकेला नहीं लेता है, दोनों इसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं."

रोहित शर्मा का अपमान

पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने मौजूदा वनडे टीम के हाल पर कहा कि प्लेइंग इलेवन के चयन में निरंतर गलती होती रही हैं. तिवारी ने यह तक कहा कि उनकी वनडे क्रिकेट देखने में दिलचस्पी कम होने लगी है.

उन्होंने कहा, "जब एक टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता कप्तान को अचानक किसी नए कप्तान से रिप्लेस कर दिया जाए, ये अनावश्यक था. मैं रोहित के साथ खेल चुका हूं और उनके साथ जुड़ाव महसूस हुआ और जिस तरह ये सब हुआ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. यह उस क्रिकेटर के प्रति अपमानजनक प्रतीत हुआ, जिसने क्रिकेट जगत को इतना कुछ दिया है."

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Jan 2026 05:04 PM (IST)
