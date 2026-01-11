मुरादाबाद नगर निगम में BJP की अंदरूनी जंग, 400 करोड़ भ्रष्टाचार के आरोपों से मचा बवाल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक भाजपा पार्षद ने नगर निगम में 400 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया और भाजपा मेयर विनोद अग्रवाल पर भी गंभीर आरोप लगा दिए. जिसके बाद भाजपा मेयर विनोद अग्रवाल मीडिया के सामने आये और प्रेस कांफ्रेस कर भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए वीडियो वायरल करने वाले भाजपा पार्षद के वार्ड में हुए करोड़ो रूपये के कामों का उन्होंने खुलासा कर दिया. अब नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेताओं के बीच चल रही ये ज़ुबानी लड़ाई चर्चा में है.

नगर निगम के पार्षद और निगम के कैबिनेट यानी कार्यकारिणी के सदस्य शिवप्रसाद शर्मा उर्फ विनोद शर्मा ने एक वीडियो वायरल कर आरोप लगाया कि मुरादाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है. खुली लूटमार मची हुई है और कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मैंने इस बारे में मेयर विनोद अग्रवाल से शिकायत की तो उन्होंने मुझे चुप रहने की हिदायत दी, पिछले एक साल में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा चुका है.

विनोद शर्मा मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड-53 से BJP के पार्षद हैं, उन्होंने पिछले एक साल में हुए करीब 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए इन सभी से जांच की मांग की है.

बगैर कार्य के भुगतान के आरोप

पार्षद शिव प्रसाद शर्मा उर्फ विनोद शर्मा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर आरोप लगाये की नगर निगम में सब कुछ मैनेज है बाहर की कंपनियां मुरादाबाद में काम कर रही हैं, इन्हीं में से एक कंपनी है निर्वाणा कंपनी. इसने मुरादाबाद में बहुत सारे काम किए. एक कांट्रेक्ट मेरे वार्ड में भी लिया. एक ही सड़क के दो पार्ट थे. तो दो टेंडर में उसे आवंटित किया गया. काम की लीपापोती की और भुगतान कार्य पूर्ण किए बगैर ही ले लिया गया.

मुरादाबाद में किसी भी वार्ड में अगर ये कंपनी काम करती है तो हैरानी की बात है कि इसके बिल हमेशा एक ही जेई बनाते हैं. इस जेई का नाम किशनलाल है. इस कंपनी के सभी कार्यों के बिल वही बनाते हैं. चाहे वार्ड उनके एरिया में हो या न हो, पार्षद ने आरोप लगाया कि, रामलीला ग्राउंड में हॉटमिक्स बनाने का कार्य इस कंपनी ने लिया, टाइल्स के ऊपर ही हॉटमिक्स डाल दी. टाइल्स उखाड़कर पत्थर डालना था, लेकिन आधा रुपया बचाते हुए टाइल्स के ऊपर ही हॉटमिक्स बना डाली.

घटिया सामग्री इस्तेमाल के आरोप

पार्षद ने आगे आरोप लगाया कि मेरे वार्ड में भी टाइल्स उखाड़े बगैर टाइल्स पर ही हॉटमिक्स सड़क बना दी. मैंने जेई से शिकायत की लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया. साइड पटरी भी नहीं बनाई. नाली में भी गुणवत्तापूर्ण सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया. निगम अधिकारियों ने मेरी शिकायत को नजरअंदाज करके कंपनी को काम पूरा होने से पहले ही भुगतान कर दिया. काम अभी तक अधूरा पड़ा है.

पार्षद ने आरोप लगाया कि, नगर निगम में इस कंपनी ने जो भी काम किए हैं उसकी जांच हो जाए तो भ्रष्टाचार निकलकर सामने आएगा. कंपनी की जमानत राशि को भी चेक किया जाना चाहिए. इससे भी कई खुलासे होंगे. शिवप्रसाद ने कहा कि पता नहीं किसका हाथ इस कंपनी के ऊपर है. आंखें बंद करके इस कंपनी के भुगतान कर दिए जाते हैं. पार्षद ने कहा कि, मैनाठेर रोड मानपुर नारायणपुर के एस्टीमेट में सड़क किनारे साइड पटरी का निर्माण शामिल है. लेकिन यहां सड़क बनाकर छोड़ दी गई. साइड पटरी का निर्माण नहीं किया. नाली बनते ही टूट गई.

टाइल्स के ऊपर ही हॉटमिक्स की रोड डाल दी गई है. लेकिन इन चीजों को अनदेखा करके कंपनी को भुगतान कर दिया गया. पार्षद शिवप्रसाद वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने महापौर विनोद अग्रवाल को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी जैसे उन्हें पहले से सब पता है, उन्होंने कहा चुप रहो, कुछ मत बोलो, मुझे ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगी, इतने बड़े स्तर पर यदि भ्रष्टाचार होगा तो चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या रोल है.

मैं पार्षद नहीं पहरेदार हूं. इस मुद्दे को ऊपर तक ले जाऊंगा. जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है. भाजपा पार्षद का कहना है कि, मैंने आवाज उठाई तो मेरी आवाज को दबाने की कोशिशें की गईं, नगर निगम ने हाल ही में शहर के वार्डों के लिए 60 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले हैं. लेकिन मेरे वार्ड का नाम इस सूची से गायब है. यहां तक कि सपा पार्षद हों या कांग्रेस के पार्षद, हरेक के वार्ड को विकास कार्यों के लिए टेंडर निकाले गए हैं. लेकिन भाजपा पार्षद होने के बाद भी मेरे वार्ड का एक भी विकास कार्य इस सूची में शामिल नहीं किया गया है. मुझे नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी गई है. मेरे वार्ड 53 को पूरी तरह से लिस्ट से गायब कर दिया गया. जबकि मेरा वार्ड मलिन बस्ती में दर्ज है.

ब्राह्मण के कारण भेदभाव का आरोप

भाजपा पार्षद शिवप्रसाद शर्मा ने कहा कि महापौर जानते हैं कि मुरादाबाद में सर्वाधिक ब्राह्मणों की संख्या मेरे वार्ड 53 में ही है. क्या ब्राह्मणों की वजह से मेयर इस वार्ड का विकास रोक रहे हैं या फिर इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूं ? क्या महापौर ब्राह्मणों से इतना घृणा करते हैं?

भाजपा पार्षद ने आरोप लगाया है कि, जांच की जाएगी तो पिछले करीब एक वर्ष में हुए 400 करोड़ रुपए के कार्यों के टेंडर में घोटाला पकड़ में आएगा. सारे टेंडर कोई 50 पैसे, 35 पैसे तो कोई 60 पैसे के अंतर पर छूटे हैं. जबकि पहले यही टेंडर 30 से 35 प्रतिशत ब्लो पर छूटते थे. जिससे नगर निगम को करोड़ों रुपए का फायदा होता था. पहले 100 रुपए के काम का टेंडर औसतन 65 या 70 रुपए में छूटता था लेकिन पिछले एक साल से ये टेंडर 99 रुपए 60 पैसे तो कहीं 99 रुपए 65 पैसे पर छूट रहे हैं.

भाजपा पार्षद ने कहा कि अभी कुछ समय पहले ही 90 करोड़ रुपए का कार्य 90 करोड़ में ही आवंटित हुआ है. जबकि पहले ये 15 से 20 और 35 प्रतिशत तक ब्लो होता था. हैरानी है कि ई टेंडरिंग होने के बाद भी कोई कंपनी या ठेकेदार सिर्फ 20-30 पैसे के अंतर पर ही टेंडर डालते हैं. ऐसा कैसे मुमकिन है? सच तो ये है कि सबकुछ पहले से ही सेट होता है. तीन ही टेंडर आते हैं हर बार. कोई अन्य टेंडर अगर 15 प्रतिशत ब्लो आ जाए तो टेक्निकल इशू दिखाकर कैंसिल कर दिया जाता है. पार्षद का आरोप है कि सब लूटमार चल रही है, सब मैनेज होता है पहले से ही कि किसे ठेका मिलना है. वर्तमान में पिछले एक साल से करोड़ों रूपये का चूना सरकार को लगा दिया गया है.

मेयर ने पार्षद के आरोपों पर दी सफाई

भाजपा पार्षद के इन आरोपों पर मुरादाबाद नगर निगम के भाजपा मेयर विनोद अग्रवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर सफाई देते कहा कि हमने साफ़ सफाई का काम, स्ट्रीट लाईट का काम, सड़क बनवाने का काम , सीवर लाईन बिछाने का काम बिना किसी भेदभाव के बहुत अच्छे से कराया है और लगातार करा रहे हैं. मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि जिस भाजपा पार्षद ने नगर निगम पर 400 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

वह माननीय पार्षद ख़ुद हमारी नगर निगम कार्यकारणी के सदस्य हैं. एक बजट अभी पिछले दिनों पास हुआ है, कार्य हो रहा है. सब को दिख रहा है. जब बहुत बढ़िया काम हो रहा होता है तो कुछ लोग असंतुष्ट होते ही हैं और साजिश के तहत वह आरोप लगाते हैं. उन्होंने जो आरोप लगाये हैं अगर वह लिख कर हमें इसकी शिकायत करेंगे तो हम उस पर कुछ विचार करेगे.

उनके वार्ड में भी हमने बहुत से विकास कार्य कराए हैं. इसी साल उनके वार्ड में 5 करोड़ से अधिक के काम हमने कराये हैं. पिछले दो साल में उनके वार्ड में 10 - 12 करोड़ के काम नगर निगम ने कराये हैं और उन्होंने कार्य संतोषजनक है, इसके पत्र भी नगर निगम को दिए हैं. अगर किसी व्यक्ति विशेष से उनकी नाराज़गी है तो हम उसकी जानकारी करेंगे. तीन दिन पहले वह भाजपा पार्षद हमें मिले थे कार्यकारणी की मीटिंग थी उस में वह आये थे, तब तक तो उन्हें कोई नाराज़गी नहीं थी अब हम पता करेंगे की आखिर क्या बात है.