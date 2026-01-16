अक्षय कुमार के रिएलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून'का नया प्रोमो सामने आ चुका है. 27 जनवरी से ये शो टेलीकास्ट जा रहा है, जिसे अक्षय कुमार होस्ट करते हुए दिखाई देंगे. कई साल बाद अक्षय बतौर होस्ट टीवी पर वापसी करने जा रहे हैं. साथ ही वो अपने शो के जरिए दर्शकों को पैसा कमाने का नया तरीका बताने वाले हैं.

'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के प्रीमियर से पहले मेकर्स ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है.लेटेस्ट प्रोमो में अक्षय कुमार शो के फॉर्मेट के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं.'व्हील ऑफ फॉर्च्यून'के नए प्रोमो में अक्षय तीन कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए दिखाई देते हैं.

अक्षय कुमार ने बताया शो का फॉर्मेट

वो उनसे कहते हैं, 'मैं आप तीनों के लिए एक नई कैटेगरी लेकर आया हूं-पति पत्नी. फिर बजर टाइम का ऐलान करते हैं और 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून'दिखाते हैं.अक्षय इसके बारे में कहते हैं-स्पिन करो और विन करो.खास बात ये है कि अगर व्हील स्पिन करने पर ना आ गया तो कंटेस्टेंट ने जितना भी पैसा जीता है, वो वापस चला जाएगा यानी कंटेस्टेंट से छिन जाएगा.'

प्रोमो में दिखाया गया है कि पहले कंटेस्टेंट को अक्षय कुमार एक पहेली सुलझाने का टास्क देते हैं. कंटेस्टेंट जो अक्षर बताता है, उसके साथ ही वो व्हील को घुमाता है. व्हील पर अलग-अलग रकम लिखी है और जहां-जिस रकम पर व्हील घूमने के बाद रुकेगा, उतनी रकम कंटेस्टेंट जीत जाएगा.अगर व्हील नाग की फोटो पर रुकी तो जीती रकम हार जाएगा और कमाई जीरो हो जाएगी.

व्हील में वर्ड पजल भी है और लकी व्हील भी.यानी कंटेस्टेंट को पहेली भी सुलझानी होगी और व्हील भी घुमाना होगा. व्हील पर रकम के अलावा बोनस, बैंकरप्ट और लूज ए टर्न जैसे ऑप्शन हैं.सांप की इमेज बनी है. व्हील घुमाने पर यह जहां भी रुकेगा, उस पर जो लिखा होगा, वो कंटेस्टेंट को मिलेगा.'व्हील ऑफ फॉर्च्यून'के बारे में बता दें कि ये इसी नाम के अमेरिका के नंबर वन शो का इंडियन फॉर्मेट है.

