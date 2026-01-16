बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, स्टूडेंट्स जान लें जरूरी निर्देश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाबिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, स्टूडेंट्स जान लें जरूरी निर्देश

बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक थ्योरी परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Jan 2026 03:02 PM (IST)
बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इंटर वार्षिक थ्योरी परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यह एडमिट कार्ड अब अंतिम हैं और इनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. छात्र और स्कूल दोनों को इस बात का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इंटर परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर अपलोड कर दिए गए हैं. हालांकि छात्र इन्हें खुद डाउनलोड नहीं कर पाएंगे. यह जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके स्कूल या कॉलेज के प्रधान की होगी. स्कूल के प्रधान अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे. इसके बाद उन पर हस्ताक्षर और स्कूल की मुहर लगाकर छात्रों को सौंपेंगे. बोर्ड ने यह भी बताया है कि एडमिट कार्ड 1 फरवरी 2026 तक डाउनलोड किए जा सकते हैं.

बिहार बोर्ड ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि एडमिट कार्ड से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके. बोर्ड पहले ही छात्रों को डमी एडमिट कार्ड जारी कर चुका था. उस समय छात्रों को नाम, जन्मतिथि, विषय और अन्य जानकारियों में गलती सुधारने का पूरा मौका दिया गया था. जिन छात्रों या स्कूलों ने समय रहते सुधार कर लिया था, उनके लिए अब अंतिम एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं.

एडमिट कार्ड नहीं होगा बदलाव

बोर्ड ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब एडमिट कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. न तो नाम सुधारा जाएगा, न विषय बदला जाएगा और न ही किसी तरह की अन्य जानकारी में संशोधन होगा. अगर कोई स्कूल या केंद्र अधीक्षक नियमों के खिलाफ जाकर बदलाव करने की कोशिश करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं, ऐसे मामले में संबंधित छात्र का परीक्षा परिणाम भी रोका जा सकता है.

इस बार बोर्ड ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सिर्फ वही छात्र मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे, जिन्होंने सेंट-अप परीक्षा पास की है. जो छात्र सेंट-अप परीक्षा में फेल हुए हैं, परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं या अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें इंटर की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बोर्ड ने स्कूल और कॉलेज के प्रधानों को साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसे छात्रों का एडमिट कार्ड किसी भी हाल में जारी न करें.

इसे माना जाएगा लापरवाही

अगर किसी स्कूल द्वारा नियमों की अनदेखी की जाती है और सेंट-अप परीक्षा में फेल या अनुपस्थित छात्र को एडमिट कार्ड दे दिया जाता है, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल के प्रधान और छात्र दोनों की होगी. बोर्ड ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में संबंधित स्कूल पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

बिहार बोर्ड ने दिव्यांग छात्रों के लिए भी खास इंतजाम किए हैं. जिन छात्रों को लिखने में परेशानी होती है, उनके लिए श्रुति लेखक यानी राइटर की सुविधा दी गई है. इससे दिव्यांग परीक्षार्थी बिना किसी तनाव के परीक्षा दे सकेंगे. बोर्ड का कहना है कि सभी केंद्रों पर इस सुविधा को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं.

इस नंबर की लें मदद

अगर किसी छात्र को एडमिट कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए या किसी तरह की समस्या आ रही है, तो वे सीधे बोर्ड की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-2230039 जारी किया गया है. इसके अलावा छात्र अपनी समस्या ई-मेल के जरिए भी भेज सकते हैं. इसके लिए बोर्ड ने bsebinterhelpdesk@gmail.com ई-मेल आईडी उपलब्ध कराई है.

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि एडमिट कार्ड मिलने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. परीक्षा केंद्र का नाम, रोल नंबर, विषय और परीक्षा की तिथि को अच्छे से पढ़ लें. एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें, क्योंकि परीक्षा के दिन बिना एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़ें -  आउट ऑफ सिलेबस सवालों से नाराज UPSSSC अभ्यर्थी, न्याय की गुहार लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री दरबार

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 16 Jan 2026 03:02 PM (IST)
