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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओपी राजभर के बयान पर सपा का पलटवार, अमीक जामेई बोले- 'वो सटक गए हैं, उनकी स्क्रिप्ट...'

ओपी राजभर के बयान पर सपा का पलटवार, अमीक जामेई बोले- 'वो सटक गए हैं, उनकी स्क्रिप्ट...'

UP Politics: अमीक जामेई ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर सटक गए हैं. राजभर की हत्या यूपी में हो रही है. इनकी स्क्रिप्ट सूचना विभाग से लिखी जाती है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 30 May 2026 02:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हालिया घटनाओं पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा यादव समाज को टारगेट कर बयान देने का मामला तूल पकड़ गया है. इस पर सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर सटक गए हैं. राजभर की हत्या यूपी में हो रही है. इनकी स्क्रिप्ट सूचना विभाग से लिखी जाती है. अमीक जामेई ने यह बयान लखनऊ में पत्रकारों के सवालों पर दिया.

इसके साथ ही नीट परीक्षा लीक मामले में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा सवाल उठाने पर सपा प्रवक्ता ने उनका समर्थन किया है और बोले कि मालूम नहीं कि वो कितना पढ़े-लिखे हैं, लेकिन बात सही की है.गाजियाबाद में सूर्य चौहान नामक युवक की हत्या को पुरानी रंजिश का परिणाम बताया.

यह भी पढ़ें: UP: अखिलेश के 'पत्रकार' वाले तंज पर भड़के ब्रजेश पाठक, सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी जंग

ओम प्रकाश राजभर पर भड़के

दरअसल मऊ जनपद के थाना हलधरपुर में रामजनम राजभर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या पर ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर हमला किया था. उन्होंने कहा, "यादव सत्ता के लिए पगला गए हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं." इसमें उन्होंने चंदौली की एक घटना का जिक्र किया और कहा कि सत्ता कि चाह में अपने ही लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. इस बयान पर अमीक जामेई ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ओपी राजभर सटक गए हैं, राजभर की हत्या यूपी में हो रही है. इनकी स्क्रिप्ट सूचना विभाग से लिखी जाती है.

'गाजियाबाद की घटना आपसी रंजिश का नतीजा'

वहीं बकरीद पर सूर्य चौहान नामक युवक की गाजियाबाद में चाकुओं से गोदकर ह्त्या कर दी गयी थी. जिसमें आरोप गैर समुदाय के युवकों पर लगा. इस पर अमीक जामेई ने कहा कि हत्या हत्या होती है. हत्यारे की जाती नहीं होती. यह पुरानी रंजिश में की गयी हत्या है.

धीरेन्द्र शास्त्री का किया समर्थन 

नीट पेपर लीक मामले में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाया और कहा कि पेपर लीक की सजा बच्चों को नहीं सिस्टम को मिलनी चाहिए. उन्होंने नेताओं को लेकर भी कसा. अमीक जामेई ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा, "धीरेन्द्र शास्त्री पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं, लेकिन बात सही किए हैं.

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Published at : 30 May 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar Ameeq Jamei
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