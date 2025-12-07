हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजनीतिक दबाव में हुई आजम खान पर कार्रवाई? रिटायर्ड अधिकारी ने बताया पूरा सच, जानें क्या कहा

राजनीतिक दबाव में हुई आजम खान पर कार्रवाई? रिटायर्ड अधिकारी ने बताया पूरा सच, जानें क्या कहा

UP News: पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर दर्ज हुए मुकदमों के बारे में रिटायर्ड हो चुके रामपुर के तत्कालीन एडीएम सिटी जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया है.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 07 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

रामपुर की जेल में सजा काट रहे पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान पर दर्ज हुए मुकदमों के बारे में रिटायर्ड हो चुके रामपुर के तत्कालीन एडीएम सिटी जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने बताया, "आजम खान पर 2019 से पहले भी लगभग 44 मुकदमे दर्ज थे लेकिन जब 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाले स्टेट हाइवे पर मानकों के विपरीत कम ऊंचाई में बने उर्दू गेट को प्रशासन ने तोड़ा तो आजम खान नाराज हो गये."

रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक, "इसके बाद आजम खान ने अधिकारियों पर जुबानी हमले शुरू कर दिए थे जिसके बाद प्रशासन के पास शिकायते आती रही और आजम खान और उनके परिवार पर मुकदमे दर्ज होते रहे." जे पी गुप्ता का कहना है कि आजम खान पर कार्रवाई शुरू होने पर उनकी और उनके घर परिवार की रेकी शुरू हो गयी थी, जिस वजह से उन्हें पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा मुहैय्या कराई गयी थी. 

जे पी गुप्ता ने बताया कि उन्हें शासन से साफ निर्देश थे की जो भी शिकायतें जनसुनवाई में आयें उनका गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण किया जाये. उन्होंने बताया कि आजम खान पर कार्रवाई करने को लेकर उन पर किसी तरह का कोई राजनीतिक या गैर राजनितिक दबाव नहीं था. उस समय खतरे को देखते हुए हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी.

'तथ्यों के आधार पर की गई कार्रवाई'

रिटायर्ड हो चुके जगदंबा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आजम खान पर कार्रवाई करने में उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है चाहे शत्रु संपत्ति का मामला हो, या आलिया मदरसे की किताबो का मामला हो या फिर यतीम खाने और किसानो की जमीनों का मामला हो, सभी मामलो में जांच की गई और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है.

'सिर्फ आजम खान पर नहीं, गलत काम करने वालों पर हुई कार्रवाई'

उन्होंने बताया कि सपा सरकार में जिन अधिकारियों ने कानून की अनदेखी की थी और गलत कार्य किए थे, उन पर भी कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है की सिर्फ कार्रवाई आजम खान पर हुई है. जौहर यूनिवर्सिटी में भूमि के कुछ मामले मेरे न्यायालय में भी चले और हमने सरकारी भूमि को सरकार के कब्जे में लेने के आदेश दिए लेकिन बाद में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया जिस वजह से वह भूमि आज भी आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे में चल रही है. 

सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, "सरकार या शासन की मंशा आजम खान की यूनिवर्सिटी को बंद कराना नहीं था. इसलिए आज भी आजम खान की यूनिवर्सिटी संचालित है."आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल के बंद होने पर उन्होंने कहा कि रामपुर में पहले भी कई स्कूल बंद हुए थे तो क्या माना जाये उन्हें खुलवाने की कोशिश क्यूं नहीं की गई. जब शिकायत मिली तो हमने कब्जे को मुक्त कराया. 

उन्होंने कहा कि आजम खान पर कार्रवाई के पीछे शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं थी चाहे जौहर यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर रामपुर पब्लिक स्कूल की बात हो, जौहर यूनिवर्सिटी में 8 हजार 800 लाख रुपये शासकीय धन लगा हुआ है. कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में रिक्शा वालों ने चंदा दिया है तो आज तक उसका हिसाब क्यों नहीं दिया गया की किस रिक्शे वाले ने कितना चंदा दिया है.

रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी में 13 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति है, 05 हेक्टेयर नदी की भूमि है, इसके अलावा अनुसुचित जाति के लोगो से खरीदी हुई जमीन है, जबकि 157 की परमिशन होनी चाहिए थी, 5 से 7 एकड़ रेत की जमीन है जिस पर लगभग 2200 खैर के पेड़ जिन्हें न काटे जाने की शर्त थी लेकिन इन्होने उन्हें नीलाम कर काट दिया और पर्यावरण को छति पहुंचाई. 

'सबूतों के आधार पर की थी कार्रवाई'

उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की थी. उस समय जो जो अधिकारी तैनात थे और उनकी जो जिम्मेदारी थी उस पर भी हमने अपनी रिपोर्ट दी और नगर पालिका के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई और उस समय के एक एसडीएम थे वह भी निलंबित हुए थे. तो कार्रवाई न सिर्फ आजम खान बल्कि अधिकारियो पर भी हुई है. 

रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया इसलिए कभी कोई तनाव नहीं हुआ. जब एक बार हमें सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हुआ तो हमने जिला अधिकारी को पत्र लिखा था और हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. हम ने शिकायतों के आधार पर जांच की और रिपोर्ट जिला अधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जिसके बाद शासन स्तर से निर्णय लिए जाते थे और कार्रवाई होती थी.

'हम पर नहीं था किसी का दबाव'

उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलो में आजम खान को सजा हो चुकी है और कई मामलो में वह बरी भी हुए हैं लेकिन यह सब न्यायलय का अपना फैसला है, इसलिए हमारे संतुष्ट या अन्संतुष्ट होने की कोई बात नहीं है, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष न्यायलय में रख भी रहे हैं. हमने अपनी ड्यूटी की और कर्तव्य निभाया है. हमारा उद्देश्य किसी के विरुद्ध जबरदस्ती कार्रवाई करने का नहीं था, न हम पर कहीं से कोई दबाव था.

और पढ़ें
Published at : 07 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Tags :
UP News AZam Khan Rampur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Claudia की Journey: Filmy Struggles, Bigg Boss Fame और OTT Comeback का Perfect Mix
Elvish Yadav ने शेयर की अपनी Real Struggle Story, YouTube Journey, Aukaat Ke Bahar & more
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटी, Social Media Post के जरिए खुद दी जानकारी
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब में जिस वक्त भड़की आग उस वक्त का वीडियो आ गया सामने
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब में जिस वक्त लगी आग उस वक्त का लाइव वीडियो आया सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
ट्रैवल
महिला सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये हैं भारत की 10 सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, आज ही बना लें प्लान
महिला सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये हैं भारत की 10 सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, आज ही बना लें प्लान
शिक्षा
“स्टूडेंट्स की हिडन सुपरपावर” है नींद, एग्जाम के दौरान सिर्फ पढ़ाई नहीं अच्छी स्लीप भी है जरूरी
“स्टूडेंट्स की हिडन सुपरपावर” है नींद, एग्जाम के दौरान सिर्फ पढ़ाई नहीं अच्छी स्लीप भी है जरूरी
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget