नैनीताल के रामनगर में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा के बीच हटाए गए अवैध निर्माण

नैनीताल जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और क्षेत्र में संभावित ‘डेमोग्राफी चेंज’ की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं. इसी क्रम में शनिवार तड़के 07 दिसंबर 2025 को रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया गया. इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी स्वयं SSP नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी कर रहे थे.

यह कार्रवाई राज्य सरकार के उस विजन के अनुसार की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी भूमि को किसी भी कीमत पर अवैध कब्जे में नहीं रहने दिया जाएगा और संदेहास्पद गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी,

अवैध कब्जा को हटाने को लेकर पहले दिये जा चुके थे नोटिस

वन विभाग की रिजर्व फॉरेस्ट भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए गए थे. तय समय सीमा पूरी होने के बाद 7 दिसंबर सुबह पुलिस, प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम भारी मशीनरी लेकर मौके पर पहुंची. संवेदनशीलता को देखते हुए इस अभियान की तैयारी कई दिनों से गुप्त रूप से की जा रही थी.

कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण किये गए ध्वस्त

JCB मशीनों ने पुलिस सुरक्षा घेरे में अवैध निर्माणों को हटाना शुरू किया और कुछ घंटों में पूरा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया. अधिकारियों के अनुसार अभियान शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की बड़ी बाधा सामने नहीं आई. कार्रवाई के दौरान किसी भी विवाद या अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. कार्रवाई के बाद भी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि दोबारा अतिक्रमण या तनाव की स्थिति न बने.

नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति भड़काऊ पोस्ट, भ्रामक टिप्पणियाँ या विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसाने वाली अपील करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साइबर सेल पूरे मामले की ऑनलाइन निगरानी कर रहा है.

सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को दी चेतावनी

SSP डॉ. मंजुनाथ टीसी ने कहा, “सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा. कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी. राज्य सरकार ने भी दोहराया है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगी. साथ ही डेमोग्राफी चेंज को लेकर संदेहास्पद गतिविधियों पर राज्य स्तर पर लगातार विशेष ध्यान दिया जाएगा. फिलहाल पुछड़ी क्षेत्र में स्थितियां सामान्य हैं और प्रशासन इस कार्रवाई को क्षेत्र में व्यवस्था बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रहा है.