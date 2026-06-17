'25-26 सांसद टूटने को तैयार हैं, हम लोग...', केशव प्रसाद मौर्य ने बता दी सपा के टूटने की तारीख?

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग...', केशव प्रसाद मौर्य ने बता दी सपा के टूटने की तारीख?

'25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग...', केशव प्रसाद मौर्य ने बता दी सपा के टूटने की तारीख?

UP Politics: समाजवादी पार्टी के टूटने का एक और दावा सामने आया है. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लगभग तारीख भी बता दी है कि सपा में टूट कब होगी?

Reported By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 17 Jun 2026 06:28 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के टूटने का एक और दावा सामने आया है. राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लगभग तारीख भी बता दी है कि सपा में टूट कब होगी? कानपुर में बुधवार, 17 जून को डिप्टी सीएम ने  पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हश्र तृणमूल कांग्रेस का हुआ, वैसा ही कुछ हाल समाजवादी पार्टी का भी होगा. 

केशव ने दावा किया कि 25-26 सांसद अभी टूटने को तैयार बैठे हैं,  हम लोग तोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 2027 के बाद वो खुद ही टूटकर चले जाएंगे.

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उन्होंने कहा कि सपा का संचालन, अखिलेश की साइकिल नहीं कर सकती है. वो साइकिल सैफई जा सकती है सत्ता के गलियारे में नहीं चल सकती है. 

राम मंदिर मामले पर भी बोले केशव प्रसाद मौर्य

इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानपुर और देश में जो दिखाई दे रहा है, वह सिर्फ विकास की झांकी है, असली तस्वीर अभी बाकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू समाज की एकजुटता से विपक्ष परेशान है और भ्रम फैलाने वालों को 2027 के चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी. राम मंदिर मामले में चढ़ावा चोरी के कथित मामले पर केशव ने कहा कि किसी तरह की अनियमितता होने पर जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. 

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उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह एकजुट और मजबूत है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की सरकार चल रही है. केशव मौर्य ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को देशहित में जरूरी बताते हुए कहा कि इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी भाजपा अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है.

About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 17 Jun 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Keshav Prasad Maurya Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News UP Politics
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