'25-26 सांसद टूटने को तैयार हैं, हम लोग...', केशव प्रसाद मौर्य ने बता दी सपा के टूटने की तारीख?

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के टूटने का एक और दावा सामने आया है. राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लगभग तारीख भी बता दी है कि सपा में टूट कब होगी? कानपुर में बुधवार, 17 जून को डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हश्र तृणमूल कांग्रेस का हुआ, वैसा ही कुछ हाल समाजवादी पार्टी का भी होगा.

केशव ने दावा किया कि 25-26 सांसद अभी टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 2027 के बाद वो खुद ही टूटकर चले जाएंगे.

UP Politics: ओपी राजभर के साथ BJP कर रही खेल? अखिलेश यादव ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा

उन्होंने कहा कि सपा का संचालन, अखिलेश की साइकिल नहीं कर सकती है. वो साइकिल सैफई जा सकती है सत्ता के गलियारे में नहीं चल सकती है.

राम मंदिर मामले पर भी बोले केशव प्रसाद मौर्य

इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानपुर और देश में जो दिखाई दे रहा है, वह सिर्फ विकास की झांकी है, असली तस्वीर अभी बाकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू समाज की एकजुटता से विपक्ष परेशान है और भ्रम फैलाने वालों को 2027 के चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी. राम मंदिर मामले में चढ़ावा चोरी के कथित मामले पर केशव ने कहा कि किसी तरह की अनियमितता होने पर जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

Mathura News: राम मंदिर ही नहीं मथुरा जन्मभूमि के भी चढ़ावे में हो रहा खेल! अब सीबीआई जांच की उठी मांग

उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह एकजुट और मजबूत है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की सरकार चल रही है. केशव मौर्य ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को देशहित में जरूरी बताते हुए कहा कि इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी भाजपा अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है.