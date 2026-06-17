राम मंदिर ही नहीं मथुरा जन्मभूमि के भी चढ़ावे में हो रहा खेल! अब सीबीआई जांच की उठी मांग

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सामने आए विवाद की जांच अभी जारी है, लेकिन इसी बीच मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर के दान और चढ़ावे को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े याचिका कर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.

'सीसीटीवी बंद कर मंदिर के दानपात्र में से की जाती है चोरी'

दिनेश फलाहारी महाराज ने मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मंदिर की गुल्लकें और दानपात्र खोले जाने के समय सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं और चढ़ावे में गड़बड़ी की आशंका भी बढ़ जाती है.

उन्होंने आरोप लगाया कि भक्तों द्वारा श्रद्धा से दिए गए दान का दुरुपयोग किया जा रहा है और प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं. फलाहारी महाराज का कहना है कि जिन कर्मचारियों के पास पहले सामान्य साधन थे, वे अब आलीशान मकानों और महंगी गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

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मामले में सीएम से सीबीआई जांच कराने की मांग

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि मंदिरों में आने वाला दान श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है और इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित होना आवश्यक है. हालांकि, इन आरोपों पर मंदिर प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में जांच के बाद ही आरोपों की सत्यता स्पष्ट हो सकेगी.

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