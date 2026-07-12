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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा: सास के कहने पर बेटे ने मां को सब्जी में दिया जहर, बेटी को भेजने के लिए रखी थी शर्त

आगरा: सास के कहने पर बेटे ने मां को सब्जी में दिया जहर, बेटी को भेजने के लिए रखी थी शर्त

Agra News In Hindi: आरोप है कि सास ने अपने दामाद से कहा कि वह अपनी बेटी को ससुराल तभी भेजेगी, जब वह अपनी मां को रास्ते से हटा देगा और दामाद ने ये बात मान ली.

Written By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा |  Updated at : 12 Jul 2026 06:49 PM (IST)
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आगरा में एक कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने अपनी सास की बातों में आकर अपनी मां के खाने में जहर मिला दिया. बताया जा रहा है कि घर में जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हुआ था. विवाद के चलते एक भाई की पत्नी अपनी मां को गांव बुलाकर उसके साथ मायके चली गई. पत्नी को वापस लाने के लिए जब रविंद्र अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी सास ने उसके सामने ऐसी शर्त रख दी, जिसे सुनकर वह हैरान रह गया.

आरोप है कि सास ने कहा कि वह अपनी बेटी को ससुराल तभी भेजेगी, जब वह अपनी मां को रास्ते से हटा देगा. इतना ही नहीं, उसने रविंद्र से अपनी मां के खाने में जहर मिलाकर उसे रास्ते से हटाने की बात कही. बताया जा रहा है कि रविंद्र ने अपनी सास की शर्त मान ली.

सब्जी में मिलाकर दिया जहर

दरअसल, मामला आगरा के थाना पिढ़ौरा क्षेत्र के गांव बरपुरा का है, जहां जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि इसके बाद रविंद्र ने छोले की सब्जी में जहर मिलाकर अपनी मां को खिला दिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है. 

सास की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी सास फूलवती की तलाश लगातार की जा रही है. पुलिस का कहना है कि वह भी इस घटना में सम्मिलित है.

दोनों भाइयों में चल रहा था विवाद

आरोपी रविंद्र के छोटे भाई मुकेश ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते उनकी भाभी मायके चली गई थीं. इसके बाद सास के कहने पर रविंद्र ने अपनी मां के खाने में जहर मिला दिया. 

आरोपी गिरफ्तार

वहीं इस पूरे मामले में एसीपी राजीव रंजन ने बताया कि अपनी मां को खाने में जहर देने का मामला सामने आया है. आरोपी बेटे रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसकी सास फूलवती की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच-पड़ताल में जुटी हुई है.

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 12 Jul 2026 06:49 PM (IST)
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