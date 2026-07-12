Sonbhadra News: दर्शन करने निकले दंपत्ति के शव 100 फीट गहरी खाई में मिले, 6 मई को हुई थी शादी

सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र स्थित मारकुंडी घाटी से एक दर्दनाक और रहस्यमय मामला सामने आया है. यहां करीब 100 फीट गहरी खाई में नवविवाहित दंपति के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों 4 दिन पहले घर से दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को खाई से बाहर निकलवाया.

जानकारी के मुताबिक, मारकुंडी घाटी से गुजर रहे कुछ लोगों को खाई की तरफ से तेज दुर्गंध महसूस हुई. जब उन्होंने नीचे झांककर देखा तो एक युवक और एक युवती के शव पड़े दिखाई दिए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस और राहत टीम ने काफी मशक्कत के बाद करीब 100 फीट गहरी खाई से दोनों शवों को बाहर निकाला.

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6 मई को हुई थी शादी, दर्शन के लिए निकले थे दोनों

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान चोपन थाना क्षेत्र के सलखन निवासी चंदा उर्फ इंद्रावती और रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बिच्छी निवासी राहुल के रूप में हुई है. दोनों की शादी इसी साल 6 मई को हुई थी. परिवार के लोगों ने बताया कि चार दिन पहले दोनों दर्शन करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. घटनास्थल से उनकी बाइक भी बरामद हुई है.

मौत की वजह अभी साफ नहीं, हर पहलू पर जांच

कई दिन तक खाई में पड़े रहने की वजह से दोनों शव सड़-गल चुके थे. फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि मामला सड़क हादसे का है, आत्महत्या का है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है.

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. साथ ही घटनास्थल और आसपास के सभी पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

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नवदंपति की मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में मातम पसर गया. शादी के महज दो महीने बाद हुई इस दर्दनाक घटना से गांव के लोग भी सदमे में हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग स्थित मारकुंडी घाटी में हुई इस घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है.