हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: ओपी राजभर के साथ BJP कर रही खेल? अखिलेश यादव ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा

UP Politics: ओपी राजभर के साथ BJP कर रही खेल? अखिलेश यादव ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा

UP Politics: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा दावा किया है.

Reported By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 17 Jun 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों-इशारों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चीफ और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा दावा किया है. 

सपा चीफ के दावे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, यूपी चुनाव 2027 के लिए सुभासपा के साथ खेल कर रही है. उनका दावा है कि सुभासपा को सिर्फ सीटों का आश्वासन मिल रहा है. कन्नौज सांसद ने यहां तक दावा किया है कि ओपी राजभर ने टिकट के लिए पैसा एडवांस लिया है.

Ballia News: पवन सिंह के शो में हंगामा, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, जानें क्यों मचा बवाल?

अखिलेश यादव ने क्या दावा किया?

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि भविष्यवाणी करनेवाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है 50 या फिर सिर्फ़ आश्वासन. इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है, वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं.

शिवसेना UBT में टूट पर अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे को सलाह, कहा- बीजेपी से मुकाबला करना है तो...

कन्नौज सांसद की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब बुधवार 17 जून को ही सुभासपा चीफ ने अखिलेश यादव के चाचा और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का जिक्र करते हुए दावा किया था कि सपा टूट सकती है.

अखिलेश यादव को मिला ओम प्रकाश राजभर से जवाब

उधर, अखिलेश के इस पोस्ट के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक पोस्ट की. उन्होंने लिखा कि अरे अखिलेश यादव,अभी राम गोपाल यादव की सिर्फ चिट्ठी का जिक्र किया हूं. खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट के पापियों का नाम लिख दूंगा तो भूचाल आ जाएगा.

राजभर ने लिखा कि समूचा उत्तर प्रदेश जानता है कि लाल टोपी वाले भ्रष्टचारियों का मास्टरमाइंड कौन है? और किसे बचाने के लिए रामगोपाल यादव समझौता और सौदा कर रहे हैं, सब मालूम है.

Published at : 17 Jun 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Op Rajbhar Up Politics Up Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: ओपी राजभर के साथ BJP कर रही खेल? अखिलेश यादव ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा
UP Politics: ओपी राजभर के साथ BJP कर रही खेल? अखिलेश यादव ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Meerut News: 7 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या, शव नहर में फेंका, मां के परिचित ने कबूला गुनाह
मेरठ में 7 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या, शव नहर में फेंका, मां के परिचित ने कबूला गुनाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: काशी की हजार साल पुरानी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर! चस्पा किया गया नोटिस, इलाके में हलचल
काशी की हजार साल पुरानी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर! चस्पा किया गया नोटिस, इलाके में हलचल
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Split | Sanjay Raut press conference: संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली-गलौज!
Mahadev & Sons: Dheeraj को सबक सिखाने के लिए Rajji-Narmada का प्लान, ऐसे साबित की बेगुनाही!
Bollywood News: 'अल्फा' के ट्रेलर में दिखा लड़कियों का ऐसा एक्शन, छूट जाएंगे अच्छे-अच्छों के पसीने! (17.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: शिवसेना UBT में बगावत! कौन-कौन सांसद हुए अलग? | Shiv Sena | Sanjay Raut
Sanjay Raut on UBT Rebellion: बागी सांसदों को Sanjay Raut की चेतावनी | Shinde | Uddhav | conference
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने रचा इतिहास, तीसरे सबसे तेज शतक का बना दिया रिकॉर्ड 
अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने रचा इतिहास, तीसरे सबसे तेज शतक का बना दिया रिकॉर्ड 
भोजपुरी सिनेमा
रवि किशन और पवन सिंह ने संग लगाए ठुमके, फैंस हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, कई घायल
रवि किशन और पवन सिंह ने संग लगाए ठुमके, फैंस हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
इंडिया
Monsoon Update: मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 23 जून तक कई राज्यों में इंतजार, दिल्ली-UP में बारिश और लू का डबल अलर्ट
मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 23 जून तक कई राज्यों में इंतजार, दिल्ली-UP में बारिश और लू का डबल अलर्ट
इंडिया
Explained: शिवसेना के 6 सासंद मिलने से NDA कितना मजबूत, दोनों सदनों में कितनी बढ़ेंगी सीटें? पढ़ें पूरा एनालिसिस
शिवसेना के 6 सासंदों के समर्थन के बाद NDA कितना मजबूत, दोनों सदनों में कितनी बढ़ेंगी सीटें?
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
Embed widget