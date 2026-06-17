UP Politics: ओपी राजभर के साथ BJP कर रही खेल? अखिलेश यादव ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों-इशारों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चीफ और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा दावा किया है.

सपा चीफ के दावे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, यूपी चुनाव 2027 के लिए सुभासपा के साथ खेल कर रही है. उनका दावा है कि सुभासपा को सिर्फ सीटों का आश्वासन मिल रहा है. कन्नौज सांसद ने यहां तक दावा किया है कि ओपी राजभर ने टिकट के लिए पैसा एडवांस लिया है.

Ballia News: पवन सिंह के शो में हंगामा, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, जानें क्यों मचा बवाल?

अखिलेश यादव ने क्या दावा किया?

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि भविष्यवाणी करनेवाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है 50 या फिर सिर्फ़ आश्वासन. इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है, वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं.

शिवसेना UBT में टूट पर अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे को सलाह, कहा- बीजेपी से मुकाबला करना है तो...

कन्नौज सांसद की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब बुधवार 17 जून को ही सुभासपा चीफ ने अखिलेश यादव के चाचा और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का जिक्र करते हुए दावा किया था कि सपा टूट सकती है.

अखिलेश यादव को मिला ओम प्रकाश राजभर से जवाब

उधर, अखिलेश के इस पोस्ट के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक पोस्ट की. उन्होंने लिखा कि अरे अखिलेश यादव,अभी राम गोपाल यादव की सिर्फ चिट्ठी का जिक्र किया हूं. खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट के पापियों का नाम लिख दूंगा तो भूचाल आ जाएगा.

राजभर ने लिखा कि समूचा उत्तर प्रदेश जानता है कि लाल टोपी वाले भ्रष्टचारियों का मास्टरमाइंड कौन है? और किसे बचाने के लिए रामगोपाल यादव समझौता और सौदा कर रहे हैं, सब मालूम है.