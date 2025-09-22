समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव रविवार (21 सितंबर 2025) को शामली पहुंचे. शिवपाल यादव ने यहां बड़ा सियासी बयान दिया है. शिवपाल यायदवे ने भविष्य में राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि धोखेबाजों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, उनसे दूर ही रहना होगा. इसके अलावा कई राजनीतिक मुद्दों पर शिवपाल यादव ने बेबाकी से अपनी बात रखी है.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान, 'नरेंद्र मोदी 25 वर्षों तक पीएम रहेंगे.' पर सपा महासचिव शिवपाल यादव बोलते हुए कहा है कि राजनीति में कुछ पता नहीं की कब जनता बदलाव कर दे, इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. नेपाल में तख्ता पलट कहा कि युवाओं के सामने बड़े-बड़े तन सब बह गए, तानाशाही कभी सफल नहीं होती, आज तक जनता के सामने कभी तानाशाह सफल नहीं हुए.

"देश में बड़े पैमाने पर हुई वोट चोरी"

वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर वोटो की चोरी हुई है. एक-एक घरों में 500 500 वोट मिले हैं तो, वहीं सपा और इंडिया गठबंधन के वोटो को काटा जाता है. जब यह हमारे सांसद में विरोध हुआ है, वहां से यह आवाज उठी है, इसलिए संवैधानिक संस्था को देखना चाहिए की निष्पक्ष रूप से वोट बनाने चाहिए और फर्जी वोटो को काटा जाना चाहिए. जगद्गुरु रामभद्राचार्य और पूर्व विधायक संगीत सोम के द्वारा पश्चिम यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने पर प्रतिक्रिया दी.

चंद्र शेखर आजाद के दावे पर दी प्रतिक्रिया

शिवपाल यादव ने नगीना सांसद व आसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के उस दावे को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में उनसे 8 सीटों पर बात हुई थी. शिवपाल यादव ने कहा कि यह सब लोग झूठ बोल रहे हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उसने 8 सीट मिलती. वह भी पता नहीं कैसे चुनाव जीते हैं. उन्हें जनता ने जिताया है, हमारा प्रत्याशी रिटायर अधिकारी था भला इंसान था.

"ट्रंप और मोदी तो दोस्त हैं, उनसे पूछिये"

अमेरिका द्वारा वीजा पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स पर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, यह सवाल तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए. वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर कहा कि यह सब गलत है, महिलाओं के विषय में ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए.आपको बता दें कि शिवपाल यादव यहां सपा एमएलसी किरणपाल कश्यप के घर पर पहुंचे थे.