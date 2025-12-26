हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुझे यह पता नहीं था कि...' संजय निषाद का जिक्र कर कुमार विश्वास ने सीएम योगी के सामने कह दी बड़ी बात

'मुझे यह पता नहीं था कि...' संजय निषाद का जिक्र कर कुमार विश्वास ने सीएम योगी के सामने कह दी बड़ी बात

कवि कुमार विश्वास ने संजय निषाद को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. न सिर्फ रामायण के हवाले से बल्कि सत्ता में संजय निषाद की भागीदारी पर भी विश्वास ने टिप्पणी की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Dec 2025 04:08 PM (IST)
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर स्मृति पर आयोजित एक कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास ने योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का जिक्र कर उनके हालिया वीडियो पर टिप्पणी की. निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल के नेता संजय निषाद योगी सरकार में मत्स्य विभाग के मुखिया हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार के अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में विश्वास ने कहा कि हमारे संजय निषाद जी बैठे हैं .. कम हंसा करो. हां अभी वीडियो पे हंस दिए थे कितना बुरा लगा है थोड़ा. माना जा रहा है कि कुमार विश्वास की यह टिप्पणी निषाद के उस वीडियो के संदर्भ में थी जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक लड़की का हिजाब खींचे जाने के मामले पर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दी थी.  

'हम लोग तो राम जी के चरणों की धूल के दास...'

 विश्वास ने कहा कि लेकिन ये निषाद है ये मुझसे जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं. मैं कहता हूं भाई आपसे हाथ नहीं मिला आप हमारे बॉस के मित्र के घर से हो. हम तो सेवक लोग हैं. हम लोग तो राम जी के चरणों की धूल के दास हैं. 

विश्वास ने कहा कि आपने तो उनसे भी वसूल करवा लिया था. तो अगर इस सरकार में वसूल कर रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? राम जी की सरकार है तो निषाद वसूल कर रहा है. उसमें क्या है? पर मुझे यह पता नहीं था कि एक नाव पार कराने की इतनी बड़ी फीस देनी पड़ेगी कि एक आदमी को मंत्री बनाना पड़ेगा.

Published at : 26 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Kumar Vishwas Sanjay Nishad UP NEWS UP POLITICS
