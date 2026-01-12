हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?

UP News: 'केशव प्रसाद मौर्य सपा के टच में हैं', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि इतना उनको हीरो मत बनाइए, इतना हीरो बनने लायक नहीं हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 12 Jan 2026 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सपा के संपर्क में होने वाले बयान पर सियासत गरमा गई है, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस मामले पर बयान दिया है. उन्नाव दौरे पर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर कहा, 'इतना उनको हीरो मत बनाइए, इतना हीरो बनने लायक नहीं हैं.'

उन्नाव दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है. डिप्टी सीएम ने कहा कि, समाजवादी पार्टी में सांसद और विधायक सब बौखलाए हुए हैं. उन्नाव में उपमुख्यमंत्री ने एक साथ कई मुद्दों को लेकर सपा पर हमला बोला है.

केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि, साल 2024 के चुनाव में सपा ने जनता से झूठ बोला है. सपा के हाथ से जाति जनगणना मुद्दा निकल गया. उन्होंने कहा कि, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अखिलेश यादव ने बिहार में प्रचार किया.

केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद वीरेंद्र सिंह के भगवान श्री राम को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि, भगवान श्री राम पर कुछ बोलने से पहले वह राम द्रोही पार्टी में है, पहले उस पार्टी से इस्तीफा दें और माफी मांगे कि हम राम द्रोही ही पार्टी में थे.

समाजवादी पार्टी में है भगदड़- केशव प्रसाद मौर्य

उपमुख्यमंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा है कि साल 2047 तक समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है. समाजवादी पार्टी में भगदड़ है, 2022 के बाद कई विधायक चले गए. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उक्त बातें उन्नाव दौरे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है.

Published at : 12 Jan 2026 07:04 PM (IST)
