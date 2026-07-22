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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडत्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ का बागपत में अंतिम संस्कार, मंत्री असीम अरुण भी अंतिम यात्रा में हुए शामिल

त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ का बागपत में अंतिम संस्कार, मंत्री असीम अरुण भी अंतिम यात्रा में हुए शामिल

DGP Anurag Dhankhad का आज बुधवार सुबह नौ बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस दौरान यूपी के मंत्री असीम अरुण और त्रिपुरा के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 22 Jul 2026 12:38 PM (IST)
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त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ का शव मंगलवार देर रात बागपत पहुंचा, जहां उनके पैतृक कस्बे बड़ौत में सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण समेत तमाम बड़े लोग उनके आवास पर पहुंचे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए. अनुराग धनखड़ का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में पंखे से लटकता हुआ मिला था.

त्रिपुरा एडीजीपी एलओ और त्रिपुरा पुलिस डीजीपी अनुराग धनखड़ का शव लेकर बड़ौत कस्बे पहुंची थी. जिसके बाद उनके शव को छोटे भाई के आवास पर रखा गया. जहां तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. इनमें विधायक छपरौली अजय तोमर साहित सैकड़ों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे थे. 

अंतिम संस्कार में शामिल हुए असीम अरुण

वहीं त्रिपुरा पुलिस के अधिकारी, यूपी सरकार में राज्यमंत्री असीम अरुण ने भी उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान असीम अरुण कहा कि अनुराग धनखड़ उनके बैच के ही आईपीएस अधिकारी थी. यही नहीं दोनों काफी समय तक एकसाथ भी रह चुके हैं. मंत्री ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब हमारे बीच नहीं है. 

राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत के कारण क्या रहे, इसका पता जाँच के बाद ही चलेगा. डीजीपी त्रिपुरा ने अपने कार्यकाल में कई अच्छे काम किए थे, सीबीआई कार्यकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में डीजीपी को बाय नेम आईआईटी का इंचार्ज बनाया था. जो डीजीपी की ईमानदारी का प्रतीक हैं.

बता दें कि डीजीपी अनुराग धनखड़ का 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में पंखे से लटकता शव मिला था. जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस उनकी मौत के पीछे के कारणों की जाँच कर रही है. डीजीपी के अंतिम संस्कार में आसपास से उनके तमाम रिश्तेदार और स्थानीय लोग शामिल हुए. 

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Published at : 22 Jul 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Baghpat News Asim Arun UP NEWS
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