नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, 10 जून तक आएंगी 35 नई ई-बसें, बनेंगे 45 चार्जिंग स्टेशन
Noida News: नोएडा शहर में परिवहन व्यवस्था को सुधारने की कवायद ओर तेज कर दी गई है. इसी क्रम में सेक्टर-90 बस डिपो को 10 जून तक 35 नई सिटी बसें मिल जाएगी. इसके लिए अस्थाई तौर पर पांच चार्जिंग स्टेशन...
- ग्रेटर नोएडा को 10 जून तक 35 नई बसें मिलेंगी.
- पाँच अस्थाई चार्जिंग स्टेशन तैयार, कुल 45 पीपीपी पर बनेंगे.
- कुल 100 बसें नोएडा-ग्रेटर नोएडा समेत तीन क्षेत्रों में चलेंगी.
- इन बसों से लगभग दो लाख लोगों को मिलेगा लाभ.
नोएडा शहर में परिवहन व्यवस्था को सुधारने की कवायद ओर तेज कर दी गई है. इसी क्रम में सेक्टर-90 बस डिपो को 10 जून तक 35 नई सिटी बसें मिल जाएगी. इसके लिए अस्थाई तौर पर पांच चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि यहां स्थायी रूप से 35 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने है. इनमें से 15 का इस्तेमाल आमलोग कर सकेंगे.
इसके साथ ही शहर के अलग-अलग क्लस्टर में 45 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. इन सभी स्टेशनों पर एक साथ दो वाहनों को चार्ज किया सकेगा. चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनी ही इनका संचालन करेगी. सारा खर्च चार्जिंग और विज्ञापन के जरिए निकाला जाएगा. 10 जून को आने वाली 35 सिटी बसों में 10 डबल डेकर भी शामिल है, जोकि नोएडा—ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से परी चौक तक जाएंगी.
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पीपीपी मॉडल पर होगा संचालन
इस पूरी योजना का संचालन पीपीपी (Public-Private Partnership) मॉडल के तहत शहर में किया जाएगा, ताकि सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम हो सके. इन बसों का संचालन 15 जून तक किया जाना है. अधिकारियों के अनुसार, लोगों को बस स्टॉप से 15-15 मिनट के अंतराल पर बस मिलेंगी. जानकारी के अनुसार, शहर के प्रदूषण को कम करने की दिशा में 100 सिटी बसों का संचालन किया जाना है, जिनमें से 5 स्टैंडबाय पर रहेंगी.
पहले ये योजना केवल नोएडा के लिए थी, लेकिन अब इसका विस्तार कर दिया गया है. इसके तहत 100 बसों में से 50 नोएडा, 25 ग्रेटर नोएडा और 25 बस यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में चलेंगी. इसका वित्तीय प्रबंधन भी 50:25:25 के अनुपात में ही होगा. बसों के लिए सेक्टर-90 और बॉटेनिकल गार्डन में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है. बस के संचालन के साथ करीब 2 लाख लोगों को फायदा होने का अनुमान है
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