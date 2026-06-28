अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे अखिलेश यादव, कहा- रामनगरी में गोरखधंधा चल रहा है

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, प्रयागराज में आयोजित पत्रकार वार्ता में रविवार (28 जून 2026) को अखिलेश यादव ने कहा है कि, "रामनगरी में गोरखधंधा हो रहा है, इसकी जानकारी हमलोगों ने जारी किया था. सपा चीफ ने कहा कि मर्यादा पुरषोतम राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, बीजेपी के लिये नेशन फस्ट नहीं डोनेशन फस्ट है.

प्रयागराज में प्रेस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार परीक्षाओं में मनमानी कर रही है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27 प्रतिशत, एससी को 21 प्रतिशत और एसटी को 2 प्रतिशत मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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अखिलेश यादव ने उठाया पेपर लीक का मुद्दा

अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि, "अगर हम पेपर लीक की बात न करें, छात्रों की बात न करें, तो बात अधूरी रह जाएगी." उन्होंने कहा कि, "नौजवान छात्र हमारा भविष्य हैं, ये देश का फाउंडेशन हैं." पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कल भी खबर मिली कि महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया. बीजेपी सरकार में यूपी में भी पेपर लीक हुए हैं, अखिलेश यादव ने 2017 से लेकर अभी तक के मामलों का जिक्र किया.

सनातन धर्म की आड़ में न हो गोरखधंधा- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा है कि रामनगरी में 'गोरखधंधा' चल रहा है. जहां तक सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में 'गोरखधंधा' न हो. उन्होंने कहा कि 'भाजपा का नाम भाचपा रखना चाहिए - चतुराई, चंदा, चोरी, चालबाजी...'

बीजेपी के लिए नेशन नहीं, डोनेशन फर्स्ट- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के शब्दकोष में न धर्म है न शर्म है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं, डोनेशन फर्स्ट है. क्या कोई कल्पना कर सकता था कि श्रद्धा और आस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ होगा. सीसीटीवी फुटेज है. कितनी बार बंद किया गया, ये सारे आंकड़े हैं. यूपी में कुछ दिन पहले हारे हैं - पीडीए की ताकत को और मजबूत करना है.

इटावा में मंदिर निर्माण के बाद जाएंगे आयोध्या- अखिलेश

सपा चीफ ने कहा कि इटावा में मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या जाएंगे. उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ थकते नहीं थे कहते कि अयोध्या इतनी बार गए. अयोध्या इतनी बार गए लेकिन जानकारी नहीं मिली. चिराग तले अंधेरा. सोचिये तहसील में, थाने में क्या हो रहा होगा? अखिलेश यादव ने कहा कि परीक्षा, आरक्षण और राम मंदिर की लूट का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है. पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो.

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