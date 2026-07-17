INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर पुलिस की सख्ती, कांवड़ यात्रा में DJ की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं, 348 नोटिस जारी

मुजफ्फरनगर पुलिस की सख्ती, कांवड़ यात्रा में DJ की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं, 348 नोटिस जारी

Muzaffarnagar News In Hindi: एसएसपी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें, डीजे की तय सीमा से अधिक आवाज न रखें, डंडे, हॉकी या बेसबॉल बैट जैसे सामान लेकर न चलें.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 17 Jul 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली के 348 डीजे संचालकों को नोटिस जारी किए हैं. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट, चौड़ाई 10 फीट होगी और ध्वनि का स्तर सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित मानकों के अनुरूप रखना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मुजफ्फरनगर से होकर करीब 200 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग गुजरता है. सुरक्षा के लिए पूरे जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन, 88 सेक्टर, 185 सब-सेक्टर और 53 सब-जोन में विभाजित किया गया है. यात्रा की निगरानी के लिए करीब 2500 AI-सक्षम सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन लगाए जाएंगे. इसके अलावा एटीएस, बम निरोधक दस्ता, सर्विलांस टीम, पीएसी, सीआरपीएफ, आरआरएफ, होमगार्ड और स्थानीय पुलिस की तैनाती रहेगी.

 श्रद्धालुओं से अपील-नियमों का पालन करें 

एसएसपी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें, डीजे की तय सीमा से अधिक आवाज न रखें, डंडे, हॉकी या बेसबॉल बैट जैसे सामान लेकर न चलें और वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करें. उनका कहना है कि प्रशासन का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है. कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.

यह भी पढ़ें: रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट! अब 38 इमारतें गिराने के आदेश के खिलाफ सपा का बड़ा अभियान

हरिद्वार से दो मुख्य रास्ते जुड़ते हैं 

एसएसपी ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार से दो रास्ते मुख्य आते हैं. एक पैदल मार्ग  पुरकाजी थाना में एक भुरेड़ी है, जहां से पूरा जत्था आता है. साथ-साथ दूसरा जो हमारा गंग नहर का मार्ग है. उस पर पैदल ज्यादातर कावड़िया आते हैं. उनके लिए जो हमारा व्यवस्थापन किया गया है. 9 सुपर जोन हैं और 16 जोन है, 88 सेक्टर हैं, इसके अलावा 185 सब सेक्टर है तथा 53 सब जोन बनाए गए हैं. इस प्रकार से पूरे रूट को व्यवस्थित किया गया है और हर जगह कैमरे लगाए गए हैं. करीब 1500 कैमरे अलग से लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा अपडेट, कोर्ट ने टिन्नू और मनीष की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड दी

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News Kanwar Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर पुलिस की सख्ती, कांवड़ यात्रा में DJ की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं, 348 नोटिस जारी
मुजफ्फरनगर पुलिस की सख्ती, कांवड़ यात्रा में DJ की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं, 348 नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VIDEO: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना कुर्ता दिखाकर कहा, 'भगवा से नफरत करती थी सपा- कांग्रेस'
VIDEO: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना कुर्ता दिखाकर कहा, 'भगवा से नफरत करती थी सपा- कांग्रेस'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: डेंगू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, 40 अस्पतालों में 831 बेड रिजर्व
देहरादून: डेंगू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, 40 अस्पतालों में 831 बेड रिजर्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट! अब 38 इमारतें गिराने के आदेश के खिलाफ सपा का बड़ा अभियान
रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट! अब 38 इमारतें गिराने के आदेश के खिलाफ सपा का बड़ा अभियान
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल? JPC सदस्यों में नहीं बनी एक राय, कहा- ‘अभी चर्चा की जरूरत’
मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल? JPC सदस्यों में नहीं बनी एक राय
इंडिया
भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट भरेगा ऐतिहासिक उड़ान, अंतरिक्ष में ले जाएगा PM मोदी का खास मैसेज
भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट भरेगा ऐतिहासिक उड़ान, अंतरिक्ष में ले जाएगा PM मोदी का खास मैसेज
मध्य प्रदेश
'MP में वही रहेगा जो एक शादी करेगा', UCC का जिक्र कर CM मोहन यादव का बड़ा बयान
'MP में वही रहेगा जो एक शादी करेगा', UCC का जिक्र कर CM मोहन यादव का बड़ा बयान
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
विश्व
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
विश्व
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget