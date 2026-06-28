बागपत में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची साजिश, सोते हुए पति को जिंदा जलाया; 6 दिन बाद हुई मौत

रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात ने बागपत जिल के बिनौली क्षेत्र के बिजवाड़ा गांव को हिला दिया है. जिस पत्नी के साथ सात जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, उसी पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है. आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते हुए पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. गंभीर रूप से झुलसे युवक ने छह दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गईं.

रात को सोते हुए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को लगाई आग

बिजवाड़ा गांव निवासी राजीव उर्फ काला अपने परिवार के साथ रह रहा था. 21 जून की रात घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन देर रात ऐसा खौफनाक खेल खेला गया, जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. आरोप है कि जब राजीव गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसकी पत्नी निशा उर्फ नीशू ने गांव निवासी विक्रांत के साथ मिलकर उस पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी.

आग की लपटों से घिरे राजीव की नींद खुली तो उसने खुद को जलता हुआ पाया. दर्द से चीखते हुए वह घर से बाहर की तरफ भागा. उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई. गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया.

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अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रहे राजिव ने छह दिन बाद तोड़ा दम

घटना के बाद पुलिस ने राजीव के बयान भी दर्ज किए थे. परिजनों की शिकायत के आधार पर बिनौली थाने में उसकी पत्नी निशा और विक्रांत के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इधर, छह दिन तक अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रहे राजीव ने आखिरकार दम तोड़ दिया. मौत के बाद मुकदमे में हत्या की धाराएं बढ़ाई जा रही हैं. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर घटना की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है.

राजीव की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का आरोप है कि विश्वास के रिश्ते को ही धोखा देकर राजीव की जान ली गई. मृतक के भाई सचिन ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. उसका कहना है कि जिस तरह से उसके भाई को जलाया गया, वह किसी भी इंसान को झकझोर देने वाली घटना है. इंस्पेक्टर आर के शर्मा का का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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