'इंद्रेश कुमार कौन हैं जो यह तय करेंगे...', RSS नेता के बयान पर भड़की समाजवादी पार्टी

राम मंदिर कथित चढ़ावा (दान) चोरी मामले को लेकर इन उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बेहद हाई है, इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. वहीं, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है.

अखिलेश यादव को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोक काका ने कहा है कि, "इंद्रेश कुमार कौन हैं जो यह तय करेंगे कि कौन किस विषय पर बोलेगा या नहीं बोलेगा." सपा प्रवक्ता ने कहा कि ये (इंद्रेश कुमार) उसी संगठन के सदस्य हैं जिसने 1925 से लगातार इस देश मे अराजकता फैलाया है.

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बड़े बड़े कार्यालय बनवाने के लिए RSS के पास कहां से आए पैसे- सपा

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार से सवाल किया है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में जो वीआईपी कार्यालय बन रहे हैं, उसका पैसा कहां से आता है. उन्होंने इंद्रेश कुमार से पूछा है कि ठRSS कौन सा व्यापार करता है जो हजारों करोड़ रुपये के कार्यालय बन रहे हैं और चंदा देने वाले लोगों का नाम जाहिर करेंगे?"

RSS नहीं मानता देश का नियम और कानून- सपा

सपा प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जो देश में कोई भी नियम और कानून को नहीं मानता. साथ ही सपा प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आरएसएस और बीजेपी के नहीं हैं, बल्कि देश और जनमानस के हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को हक है कि जहां भी जिसके साथ बर्बरता हो उसके लिए आवाज उठाएं हैं, और आगे भी उठाते रहेगी, आरएसएस यह तय नहीं करेगी.

इंद्रेश कुमार के बयान पर बवाल क्यों?

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार छत्तीसगढ़ के रायपुर में राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर अखिलेश यादव के लिए कहा था कि अयोध्या का गौरव हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा. अयोध्या की महिमा को बहाल करने वाले वो (अखिलेश यादव) कौन होते हैं? राजनेताओं को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय, उन्हें भक्तों की तरह रहना चाहिए.

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