यूपी के 5 जिलों को 3200 करोड़ की मिलेगी सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार से दो दिन के पश्चिमी यूपी के दौरे आ रहे हैं. इस दौरान सीएम योगी पश्चिमी यूपी को 3200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे. शुक्रवार को मुख्यमंत्री शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में रहेंगे और शनिवार को अमरोहा और संभल का दौरा करेंगे.

सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक आज वो लखनऊ से सीधा शामली जनपद आएंगे, जहां कैराना में 581 करोड़ की 89 विकास कार्यों से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. शामली से सीएम योगी बिजनौर जाएंगे और शाम को गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. गाजियाबाद में मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे

करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दौरे को लेकर ख़ुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज विकास, जनकल्याण और जनविश्वास की नई ऊर्जा से आलोकित होगा. जनपद शामली, बिजनौर तथा गाजियाबाद के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में ₹2,452 करोड़ से अधिक लागत की 255 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास होगा.

इस अवसर पर जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र, चेक, चाबियां, लैपटॉप, प्रमाण-पत्र एवं प्रशस्ति-पत्र वितरित किए जाएंगे व नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे. विकास और लोक-कल्याण की ये सौगातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रगति को नई गति प्रदान करते हुए 'विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को और अधिक सशक्त करेंगी.'

पुलिस प्रशासन ने की सुरक्षा की तैयारी

सीएम योगी के दौरे के देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर सुरक्षा और व्यवस्था की बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. सीएम योगी दौरे वाले रूट पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. चप्पे-चप्पे पर नज़र रखी जा रही है. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. शनिवार को सीएम योगी अमरोहा और सँभल के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो 752 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा देगे.

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