कन्नौज जेल ब्रेक: फिल्मी अंदाज में फरार हुए दो कैदी, लंबी दीवार कूदकर निकले, 5 अधिकारी निलंबित

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जिला कारागार से दो कैदियों के फरार होने की घटना ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. फरार कैदियों के नाम अंकित और शिवा हैं, जिनमें से अंकित चोरी के मामले में जबकि शिवा पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में निरुद्ध था. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों कैदियों ने बेहद फिल्मी अंदाज में जेल से फरार होने की योजना बनाई.

उन्होंने महिला बैरक की ओर बनी करीब 30 फीट ऊंची दीवार पर चादरों की रस्सी बनाकर उसे लटका दिया और उसी के सहारे दीवार कूदकर फरार हो गए.

प्रशासन ने की मौके पर जांच

घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार तत्काल जिला जेल पहुंचे और पूरे मामले की मौके पर जांच की. जिला प्रशासन ने जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है.

पांच अधिकारी निलंबित

जेल प्रशासन की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कारागार मुख्यालय लखनऊ ने बड़ी कार्रवाई की है. जेलर विनय प्रताप सिंह और डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है. वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक के स्तर से जेल वार्डर शिवेंद्र सिंह यादव, अतुल मिश्रा और नवीन कुमार को भी निलंबित किया गया है.

वॉच टावर पर नहीं थी तैनाती

कानपुर परिक्षेत्र के डीआईजी प्रदीप गुप्ता ने भी जिला कारागार पहुंचकर मामले की जांच की. मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनमें वॉच टावर पर किसी कर्मी की तैनाती न होना भी शामिल है. दो कैदियों के फरार होने की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है.

अलग से दर्ज होगी एफआईआर

जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि दोनों फरार कैदियों के खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज की जा रही है. फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और फरार कैदियों की तलाश तेज कर दी गई है. जिले भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

सभी बिंदुओं पर गहन जांच जारी है और जल्द ही फरार कैदियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.