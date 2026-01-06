हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकन्नौज जेल ब्रेक: फिल्मी अंदाज में फरार हुए दो कैदी, लंबी दीवार कूदकर निकले, 5 अधिकारी निलंबित

कन्नौज जेल ब्रेक: फिल्मी अंदाज में फरार हुए दो कैदी, लंबी दीवार कूदकर निकले, 5 अधिकारी निलंबित

Kannauj Jail Break: कन्नौज जिला कारागार से चोरी और पॉक्सो एक्ट के आरोपी दो कैदी अंकित और शिवा चादरों की रस्सी बनाकर 30 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए. सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई है

By : नित्य मिश्रा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 06 Jan 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जिला कारागार से दो कैदियों के फरार होने की घटना ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. फरार कैदियों के नाम अंकित और शिवा हैं, जिनमें से अंकित चोरी के मामले में जबकि शिवा पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में निरुद्ध था. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों कैदियों ने बेहद फिल्मी अंदाज में जेल से फरार होने की योजना बनाई.

उन्होंने महिला बैरक की ओर बनी करीब 30 फीट ऊंची दीवार पर चादरों की रस्सी बनाकर उसे लटका दिया और उसी के सहारे दीवार कूदकर फरार हो गए.

प्रशासन ने की मौके पर जांच

घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार तत्काल जिला जेल पहुंचे और पूरे मामले की मौके पर जांच की. जिला प्रशासन ने जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है.

पांच अधिकारी निलंबित

जेल प्रशासन की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कारागार मुख्यालय लखनऊ ने बड़ी कार्रवाई की है. जेलर विनय प्रताप सिंह और डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है. वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक के स्तर से जेल वार्डर शिवेंद्र सिंह यादव, अतुल मिश्रा और नवीन कुमार को भी निलंबित किया गया है.

वॉच टावर पर नहीं थी तैनाती

कानपुर परिक्षेत्र के डीआईजी प्रदीप गुप्ता ने भी जिला कारागार पहुंचकर मामले की जांच की. मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनमें वॉच टावर पर किसी कर्मी की तैनाती न होना भी शामिल है. दो कैदियों के फरार होने की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है.

अलग से दर्ज होगी एफआईआर

जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि दोनों फरार कैदियों के खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज की जा रही है. फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और फरार कैदियों की तलाश तेज कर दी गई है. जिले भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

सभी बिंदुओं पर गहन जांच जारी है और जल्द ही फरार कैदियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 06 Jan 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Kannauj News Kannauj Jail Break
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian Rupee vs Paraguay currency: दक्षिण अमेरिका के इस देश में भारतीय हो जाएंगे मालामाल, 1 लाख बन जाएंगे 75 लाख
दक्षिण अमेरिका के इस देश में भारतीय हो जाएंगे मालामाल, 1 लाख बन जाएंगे 75 लाख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
वेनेजुएला पर ट्रंप के एक्शन से दुनिया नाखुश! UNSC की आपात बैठक में बवाल, जानें कौन साथ, कौन खिलाफ
वेनेजुएला पर ट्रंप के एक्शन से दुनिया नाखुश! UNSC की आपात बैठक में बवाल, जानें कौन साथ, कौन खिलाफ
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के साथ होने वाली वनडे सीरीज से पहले आई बड़ी खबर, विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे
विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे, जानिए वजह
Advertisement

वीडियोज

Prayagraj Chori CCTV: खरीदारी के बहाने जूलरी शोरूम में चोरी...CCTV में सब कैद | Hindi News
Breaking News: लेबनान के कई इलाकों में इजरायल का हमला | Israel Attack on Lebnon | Hindi News
BMC Election 2026: मुंबई में ओवैसी के बयान पर भड़के नीतीश राणे | Eknath Shinde | Ajit Pawar
Yogi Cabinet Vistar: केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद आज मंत्रियों संग योगी की बैठक | UP News
Ankita Bandari Case में CM Dhami करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, CBI जांच का भी हो सकता हैं एलान !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Rupee vs Paraguay currency: दक्षिण अमेरिका के इस देश में भारतीय हो जाएंगे मालामाल, 1 लाख बन जाएंगे 75 लाख
दक्षिण अमेरिका के इस देश में भारतीय हो जाएंगे मालामाल, 1 लाख बन जाएंगे 75 लाख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में कोहरे और बर्फीली हवाओं का अटैक जारी, कड़ाके की सर्दी से कांपे लोग, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
वेनेजुएला पर ट्रंप के एक्शन से दुनिया नाखुश! UNSC की आपात बैठक में बवाल, जानें कौन साथ, कौन खिलाफ
वेनेजुएला पर ट्रंप के एक्शन से दुनिया नाखुश! UNSC की आपात बैठक में बवाल, जानें कौन साथ, कौन खिलाफ
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के साथ होने वाली वनडे सीरीज से पहले आई बड़ी खबर, विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे
विराट कोहली इस टूर्नामेंट में अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे, जानिए वजह
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Maha Twist: मिताली की वजह से ऋतिक करेगा ट्विस्ट, मिहिर और तुलसी होंगे एक-दूसरे के खिलाफ
मिताली की वजह से ऋतिक करेगा ट्विस्ट, मिहिर और तुलसी होंगे एक-दूसरे के खिलाफ
ट्रेंडिंग
Video:
"बड़ी जालिम बीवी है" पति को हैंडपंप से बांधकर जबरन नहलाती दिखी महिला- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Earth Rotation: क्या पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बढ़ सकती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होंगे परिणाम?
क्या पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बढ़ सकती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होंगे परिणाम?
हेल्थ
अगर उम्र बढ़ानी है और बीमारियों से बचना है मकसद, जरूर अपनाएं डॉक्टर्स की बताई ये 5 आदतें
अगर उम्र बढ़ानी है और बीमारियों से बचना है मकसद, जरूर अपनाएं डॉक्टर्स की बताई ये 5 आदतें
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget