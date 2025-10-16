ओपी राजभर जुझारू नेता, योगी सरकार से दे दें इस्तीफा- यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उनका कहना है कि जिस तरह से केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी द्वारा सुसाइड नोट में संघ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, यह चिंताजनक है. न जाने और कितने संघ में ऐसे लोग होंगे जिनका उत्पीड़न हो रहा है. इसलिए तत्काल इस संगठन को प्रतिबंधित करना चाहिए.

संघ में हो रहा उत्पीड़न इसलिए प्रतिबंध करना आवश्यक - अजय राय

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा की - केरल में जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने सुसाइड नोट में आरएसएस पर आरोप लगाए हैं, यह बेहद गंभीर विषय है और न जाने कितने ऐसे स्वयंसेवक होंगे जिनका इस संगठन में उत्पीड़न हो रहा होगा. इंजीनियर आनंदू बाल स्वयं सेवक से ही इस संगठन से जुड़े रहे. और फिर भी उनके साथ इस प्रकार की घटना हो गई जो कितना दुखद है. हमने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग की है. इससे पूर्व में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 1948 में सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा प्रतिबंधित किया गया था.

ओमप्रकाश राजभर जुझारू और जमीनी नेता - अजय राय

बिहार में एनडीए की तरफ से सीट न मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं. इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि - उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी को अकेले ही चुनावी मैदान में उतारना चाहिए. वो बहुत जमीनी और जुझारू नेता है उन्हें जनता पसंद करती है. वह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं. क्या उनको 2027 में आप साथ लाना चाहेंगे, इस सवाल पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि -

निश्चित तौर पर जब संघर्ष करने वाले व्यक्ति को समाज स्वीकार करेगा तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे.