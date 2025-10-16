ग्रेटर नोएडा में स्टंटबाजों का आतंक: कॉलेज के बाहर बाल-बाल बचे छात्र, सड़क पर मची अफरातफरी

ग्रेटर नोएडा. नॉलेज पार्क क्षेत्र में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है. गुरुवार को लॉयड कॉलेज के पास हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने क्षेत्र के छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों को हिला दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो.

जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बोलेरो कार में सवार कुछ युवकों ने कॉलेज के बाहर छात्राओं को देखकर स्टंट करने की कोशिश की. कार चालक ने लापरवाही से वाहन को घुमाने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण खोने के कारण बोलेरो अचानक पलट गई. हादसे के समय सड़क पर मौजूद दो छात्रों सहित करीब दर्जनभर छात्र-छात्राएं बाल-बाल बच गए. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.

वहीं आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला और वाहन को सीधा किया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह हादसा बड़ा रूप ले सकता था.

स्थानीय छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि नॉलेज पार्क क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं. आए दिन ब्लैक शीशे और बिना नंबर प्लेट वाली कारें कॉलेजों के आसपास स्टंट करती दिखाई देती हैं. लॉयड और GNIOT कॉलेज के पास रोजाना दर्जनों ऐसी गाड़ियां घूमती हैं, जो न केवल ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं, बल्कि पुलिस को खुली चुनौती देती हैं.

गौरतलब है कि सीसीटीवी फुटेज में घटना स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुई है. बताया जा रहा है कि यह हादसा 10 अक्टूबर का है. क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद ऐसे स्टंटबाजों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. अब छात्र-छात्राओं में दहशत का माहौल है और अभिभावकों ने भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

जानकारी के अनुसार कॉलेज के लोग प्रशासन से मांग की है कि कॉलेजों के आसपास नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और ब्लैक शीशे व बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके. वहीं पुलिस का कहना है कि घटना के संज्ञान में है मामले की जांच की जा रही है.