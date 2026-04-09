अयोध्या में BJP कार्यालय के सामने धंसी सड़क, घर-दुकानों के लिए बनी खतरा

अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शहर के बीचों-बीच अचानक सड़क धंसने से इलाके में हड़कंप मच गया. यह मामला अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के पास पुराने बीजेपी कार्यालय के सामने का है, जहां सड़क का एक बड़ा हिस्सा लंबी दूरी तक अंदर की ओर धंस गया है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है.

सड़क के बड़े हिस्सा में पड़ी लंबी-लंबी दरारें

मौके से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क का बड़ा हिस्सा नीचे धंस चुका है और उसमें लंबी-लंबी दरारें पड़ गई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आसपास के मकानों और दुकानों पर भी खतरा मंडराने लगा है. कई लोगों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो यह धंसान और भी गंभीर रूप ले सकता है.

इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए भी स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है. कई वाहन हादसे का शिकार होते-होते बचे हैं, खासकर रात के समय यहां से गुजरना जोखिम भरा साबित हो रहा है. अंधेरे में सड़क की स्थिति स्पष्ट नहीं दिखने के कारण दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है, जिससे लोगों में लगातार भय बना हुआ है.

आनन-फानन में बुल्डोजर से सड़क की दरारों को भरा

वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया. आनन-फानन में बुल्डोजर के जरिए सड़क की दरारों को भरने और मलबा डालने का काम शुरू किया गया है. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि मौके पर अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा है, जिससे लोगों में प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय नागरिकों ने जल्द से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके.