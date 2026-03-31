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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमित शाह के बयान का ओम प्रकाश राजभर ने किया समर्थन, राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप

अमित शाह के बयान का ओम प्रकाश राजभर ने किया समर्थन, राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप

UP News: ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों और कार्यों को पूरा देश और दुनिया सुनती है. जब भी वह विदेश जाते हैं, तो हमेशा भारत को नकारात्मक रूप में ही पेश करते हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 Mar 2026 01:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री व सुहेल भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला है. ओपी राजभर ने कहा कि, गृहमंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है.

उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री व सुहेल भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि, "राहुल गांधी के बयानों और कार्यों को पूरा देश और दुनिया सुनती है. जब भी वह विदेश जाते हैं, तो हमेशा भारत को नकारात्मक रूप में ही पेश करते हैं..."

विदेश में भारत को कठघरे में खड़ा करते हैं राहुल गांधी

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही कहा है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि, "राहुल गांधी का बयान और उनका काम पूरा देश सुनता है, राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो भारत को कठघरे में कड़ा करते है."

कर्नाटक में इस्तीफ क्यों नहीं दिलवाते राहुल गांधी

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि, "राहुल गांधी चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद उसी चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं कि चुनाव आयोग गलती से चुनाव जितवाते हैं." उन्होंने कहा है कि, अगर चुनाव आयोग गलती से चुनाव जितवाता है तो कर्नाटक में जाकर राहुल गांधी इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाते हैं.

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहा कि, ये लोग (कांग्रेस के लोग) जीत जाते हैं तो अच्छा है और हार जाते हैं तो चुनाव आयोग खराब है. पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए योगी के मंत्री ने कहा कि अतीक अहमद से अखिलेश यादव को बहुत प्रेम है. पूरा देश जानता है कि अतीक माफिया है और विदेशी ताकतों से संपर्क है. लेकिन अतीक प्रेम अखिलेश यादव को सता रहा है. राहुल गांधी और अखिलेश यादव का प्रेम माफिया और गुंडों को संरक्षण देने वाला है.

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Published at : 31 Mar 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
UP News OM Prakash Rajbhar RAHUL GANDHI
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