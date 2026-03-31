मुरादाबाद: 20 सालों से पहचान छिपाकर रह रहा था आरोपी, नाम भी बदला फिर भी पुलिस ने किया गिरफ्तार

Moradabad News: 20 सालों से पहचान छिपाकर रह रहा था आरोपी, नाम भी बदला फिर भी पुलिस ने किया गिरफ्तार
Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद पुलिस ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्रीशीटर और एक मोबाइल फोन चोर का गिरफ्तार किया है. दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के साथ पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोप पिछले 20-21 सालों से प्रदेश में अपनी पहचान छिपाकर और भेष बदलकर रहा था, पुलिस को उसके पास से जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी मिले हैं. पुलिस न इस मामले में थाना पाकबड़ा मुकदमा दर्ज कर लिया है.
मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तहत इस शातिर हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि 27 मार्च को जब पाकबड़ा पुलिस टीम द्वारा डींगरपुर रोड चेकिंग अभियान के दौरान अभियुक्त नरेश को गिरफ्तार किया गया है.
पहचान छुपाकर रह रहा था आरोपी
आरोपी नरेश की उम्र 56 साल बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक अभियुक्त पिछले लगभग 20-21 वर्षों से अपनी पहचान छिपाकर और नाम बदलकर विभिन्न स्थानों पर रह रहा था, जांच के दौरान अभियुक्त के पास से फर्जी/कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए है, आरोपी ने संभल में रहने और फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि बनवाने की बात स्वीकार की है.
पुलिस को उसके पास से एक छोटी हैंडबुक (उर्दू में लिखी हुई), दो कूटरचित आधार कार्ड, 3 वोटर आईडी, एक पैन कार्ड, एक ई-श्रम कार्ड, एक स्मार्ट कार्ड और एक लेटरहेड बरामद हुआ है.
चोरी के फोन के साथ आरोपी गिरफ्तार
वहीं एक और मामला में थाना पाकबड़ा क्षेत्र में ही पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ 1 अभियुक्त गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम नदीम मलिक है जो मोहल्ला मुल्लानों वाला का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक़ नदीम ने भोजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले शाहनवाज मोबाइल फोन से चोरी कर लिया गया था.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की जिसके बाद कार्रवाई करते हुए नदीम को गिरफ़्तार कर लिया. उसके पास से चोरी का मोबाइल भी बरामद हुआ है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
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Source: IOCL