नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने SIR की डेट बढ़ाने की उठाई मांग, BLO के स्वास्थ्य पर जताई चिंता

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य लगातार जारी है, इसी बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया है. चंद्रशेखर ने SIR पर बोलते हुए कहा कि एसआईआर की डेट 4 तारीख तक रखी गई है, जो साइट है वो भी स्लो चल रही है, केवल चालीस परसेंट ही फार्म अपलोड हुए है.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि, बीएलओ मानसिक रूप से परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं. लोग परेशान हैं, सबसे बड़ी परेशानी उन महिलाओं को आ रही है जो कम पढ़ी लिखी हैं. ऐसे समय में अगर एसआईआर प्रक्रिया का समय नहीं बढ़ाया गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कमजोर वर्गों के वोटों पर पड़ेगा.

'आसानी से नहीं मिला वोट का अधिकार'

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि, "वोट का अधिकार हमें आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर के चार-चार बच्चों की कुर्बानी दी गई." नगीना सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे सभी काम छोड़ दें क्योंकि जब वोट बचेंगे तभी पॉलिसी का लाभ ले पाएंगे, तभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तभी सामाजिक सम्मान बचेगा, तभी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे."

नगीना सांसद ने की कार्यकर्ताओं से अपील

चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि "वे एक-एक वोट की रखवाली करें और बीजेपी की वोट चोरी की साजिश को कामयाब न होने दें." सासंद ने यह भी कहा कि, जब वोट बचेगा तभी हमारी ताकत बचेगी, तभी उत्तर प्रदेश में एक नया सबेरा निकलेगा. यह भी कहा कि टीचर्स एसआईआर कार्य में चले जा रहे हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उन्होंने बीएलओ के स्वास्थ्य पर चिंता जताई है.

कहा कि, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) गरीब, मजलूम दलितों अल्पसंख्यको के वोट कटवा कर चोरी करना चाह रही है, इलेक्शन कमीशन को समय बढाना चाहिए. हम वोट चोरी नहीं होने देगें. विपक्ष खत्म हो चुका है, विपक्ष है कहां केवल आजाद समाज पार्टी ही विपक्ष है जो सडक पर संघर्ष कर रहा है.

