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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Monsoon Date: यूपी में कब होगी मानसून की एंट्री? मौसम विभाग ने बताई तारीख, झमाझम बारिश से बदलेगा मौसम

UP Monsoon Date: यूपी में कब होगी मानसून की एंट्री? मौसम विभाग ने बताई तारीख, झमाझम बारिश से बदलेगा मौसम

Monsoon in UP: उत्तर प्रदेश में जल्द ही मानसून की एंट्री होने वाली हैं. मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम से मानसून तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद झमाझम बारिश होगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 25 Jun 2026 07:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिलाजुला मौसम बना हुआ हैं. एक तरफ़ जहां लखनऊ व आसपास के इलाकों में उष्ण लहर ने जीना मुहाल कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बुधवार शाम को नोएडा-गाजियाबाद समेत पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई जिससे थोड़ी राहत मिली. यूपी में आज 25 जून को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर बड़ा अपडेट दिया हैं. अगले दो-तीन दिन में मानसून प्रदेश में पहुँच जाएगा. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. हालांकि दक्षिणी हिस्से और पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के बौछारें पड़ सकती है वहीं दूसरी तरफ मध्य व पूर्वांचल के कुछ जिलों में लू की चेतावनी भी दी गई है. इनमें राजधानी लखनऊ समेत बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, खीरी, बहराइच श्रावस्ती और गोंडा व आसपास के इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है. 

वाराणसी-प्रयागराज समेत 25 जिलों में बारिश  

वाराणसी-प्रयागराज में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. यहां पर सुबह के समय आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा. हालांकि दोपहर के बाद इन जिलों और आसपास के इलाकों में मौसम बदलेगा और तेज आंधी व गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं. जिससे लोगों को राहत मिलेगी. 

इनके अलावा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढड, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाज़ीपुर, वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर, सोनभद्र, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर  में एक या दो जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने का आसार हैं. 

यूपी में कब होगी मानूसन की एंट्री

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले दो से तीन दिनों में मानसून की एंट्री हो सकती हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून अब तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. 27 जून तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जिसके बाद 28 से 29 जून तक बादलों की आवाजाही का दौर शुरू हो जाएगा. लेकिन पूर्वांचल में लू और उमस भरी गर्मी का क़हर जारी रहेगा. 30 जून को पूर्वांचल के ज़्यादातर जिलों में झमाझम बारिश होगी. 

यूपी में बांदा बीते कई दिनों से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म जिला बना हुआ हैं. यहां बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. वहीं प्रयागराज, वाराणसी, फतेहपुर और वाराणसी भी प्रदेश के सबसे गर्म जिले दर्ज किए गए. यहां अधिकतम तापमान 42-43 डिग्री के बीच बना हुआ हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 3-4 दिन बाद मौसम में बदलाव होगा और तापमान में 5-7 डिग्री तक की गिरावट आएगी.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 25 Jun 2026 07:02 AM (IST)
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