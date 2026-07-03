CM योगी के दौरे से पहले बस्ती में बड़ा एक्शन, सरयू किनारे अवैध शराब की दर्जनों भट्टियां नष्ट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बस्ती जनपद के संभावित और अत्यंत महत्वपूर्ण दौरे को लेकर जहां एक तरफ पूरा प्रशासनिक अमला दिन-रात तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए अपराधियों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है. इसी क्रम में जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत काफी समय से चोरी-छिपे पनप रहे अवैध और जहरीली कच्ची शराब के एक बहुत बड़े नेटवर्क को पुलिस ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है.

विशेष पुलिस टीम ने सरयू नदी के दुर्गम तटवर्ती में की अचानक छापेमारी

मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर छावनी थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने तड़के भारी पुलिस बल के साथ सीतारामपुर मांझा गांव के पास बहने वाली सरयू नदी के सुदूर और दुर्गम तटवर्ती इलाकों में अचानक छापेमारी की. पुलिस की इस अप्रत्याशित दबिश से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. हालांकि, नदी के कछार और घने सरकंडों का फायदा उठाकर अवैध शराब के मुख्य धंधेबाज और उनके गुर्गे पुलिस टीम के मुख्य घेरे में आने से ठीक पहले ही मौके से रफूचक्कर होने में सफल रहे.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब वहां का मुआयना किया, तो वह दंग रह गई. सरयू नदी के ठीक किनारे दर्जनों अवैध भट्ठियां धधक रही थीं, जिनमें बड़े पैमाने पर अपमिश्रित और अत्यंत जहरीली कच्ची शराब तैयार की जा रही थी. पुलिस ने बिना कोई वक्त गंवाए त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी धधकती भट्ठियों को मौके पर ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया. इसके साथ ही, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भारी मात्रा में लोहे के ड्रम, पीपे, ट्यूब और अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया गया.

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तलाशी अभियान में 120 लीटर अत्यंत घातक कच्ची शराब बरामद

पुलिस टीम द्वारा चलाए गए इस सघन तलाशी अभियान के दौरान मौके से लगभग 120 लीटर अत्यंत घातक और अपमिश्रित कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसे तस्करी के लिए अलग-अलग कंटेनरों में भरकर रखा गया था. इसके अतिरिक्त, भट्ठियों के पास मौजूद हजारों लीटर लहन को पुलिस ने मौके पर ही बहाकर नष्ट कर दिया ताकि इसका दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके. स्थानीय जानकारों का कहना है कि आगामी त्योहारों और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए इस शराब की बड़ी खेप को खपाने की योजना थी, जिसे पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया.

छावनी थाना पुलिस ने अज्ञात और चिन्हित फरार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और जहरीली सामग्री के निर्माण व मिलावट से संबंधित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों के कुछ पुख्ता सुराग हाथ लगे हैं और बहुत जल्द वे सलाखों के पीछे होंगे.

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले जिले की सीमाओं पर बढ़ा दी गई चेकिंग

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले जिले की सीमाओं पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, चाहे वह मादक पदार्थों की तस्करी हो या अवैध शराब का निर्माण, कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जिला आबकारी अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने इस बावत बताया कि मुख्यमंत्री जी के आगमन के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा और सतर्कता अत्यंत कड़ी है. अपराधियों और अवैध धंधेबाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है. सीतारामपुर मांझा में फरार हुए तस्करों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

सरयू नदी के तटवर्ती कछारों में अवैध शराब के इस काले कारोबार से आस-पास के ग्रामीण इलाकों में हमेशा डर और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता था. पुलिस की इस बड़ी और सख्त कार्रवाई से स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और पुलिस प्रशासन की सराहना की है.

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