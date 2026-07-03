हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: CM योगी के दौरे से पहले बस्ती में बड़ा एक्शन, सरयू किनारे अवैध शराब की दर्जनों भट्टियां नष्ट

Basti News: CM योगी के दौरे से पहले बस्ती में बड़ा एक्शन, सरयू किनारे अवैध शराब की दर्जनों भट्टियां नष्ट

UP News In Hindi: सीएम योगी आदित्यनाथ के बस्ती के महत्वपूर्ण दौरे को लेकर कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया गया है, जिसमें अपराधियों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Jul 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बस्ती जनपद के संभावित और अत्यंत महत्वपूर्ण दौरे को लेकर जहां एक तरफ पूरा प्रशासनिक अमला दिन-रात तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए अपराधियों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है. इसी क्रम में जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत काफी समय से चोरी-छिपे पनप रहे अवैध और जहरीली कच्ची शराब के एक बहुत बड़े नेटवर्क को पुलिस ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है.

विशेष पुलिस टीम ने सरयू नदी के दुर्गम तटवर्ती में की अचानक छापेमारी

मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर छावनी थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने तड़के भारी पुलिस बल के साथ सीतारामपुर मांझा गांव के पास बहने वाली सरयू नदी के सुदूर और दुर्गम तटवर्ती इलाकों में अचानक छापेमारी की. पुलिस की इस अप्रत्याशित दबिश से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. हालांकि, नदी के कछार और घने सरकंडों का फायदा उठाकर अवैध शराब के मुख्य धंधेबाज और उनके गुर्गे पुलिस टीम के मुख्य घेरे में आने से ठीक पहले ही मौके से रफूचक्कर होने में सफल रहे.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब वहां का मुआयना किया, तो वह दंग रह गई. सरयू नदी के ठीक किनारे दर्जनों अवैध भट्ठियां धधक रही थीं, जिनमें बड़े पैमाने पर अपमिश्रित और अत्यंत जहरीली कच्ची शराब तैयार की जा रही थी. पुलिस ने बिना कोई वक्त गंवाए त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी धधकती भट्ठियों को मौके पर ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया. इसके साथ ही, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भारी मात्रा में लोहे के ड्रम, पीपे, ट्यूब और अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया गया.

एटा: सड़क पर खड़े यात्रियों को ट्रक ने रौंदा, 5 लोगों की मौत; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान

तलाशी अभियान में 120 लीटर अत्यंत घातक कच्ची शराब बरामद

पुलिस टीम द्वारा चलाए गए इस सघन तलाशी अभियान के दौरान मौके से लगभग 120 लीटर अत्यंत घातक और अपमिश्रित कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसे तस्करी के लिए अलग-अलग कंटेनरों में भरकर रखा गया था. इसके अतिरिक्त, भट्ठियों के पास मौजूद हजारों लीटर लहन को पुलिस ने मौके पर ही बहाकर नष्ट कर दिया ताकि इसका दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके. स्थानीय जानकारों का कहना है कि आगामी त्योहारों और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए इस शराब की बड़ी खेप को खपाने की योजना थी, जिसे पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया.

छावनी थाना पुलिस ने अज्ञात और चिन्हित फरार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और जहरीली सामग्री के निर्माण व मिलावट से संबंधित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों के कुछ पुख्ता सुराग हाथ लगे हैं और बहुत जल्द वे सलाखों के पीछे होंगे.

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले जिले की सीमाओं पर बढ़ा दी गई चेकिंग

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले जिले की सीमाओं पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, चाहे वह मादक पदार्थों की तस्करी हो या अवैध शराब का निर्माण, कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जिला आबकारी अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने इस बावत बताया कि मुख्यमंत्री जी के आगमन के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा और सतर्कता अत्यंत कड़ी है. अपराधियों और अवैध धंधेबाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है. सीतारामपुर मांझा में फरार हुए तस्करों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

सरयू नदी के तटवर्ती कछारों में अवैध शराब के इस काले कारोबार से आस-पास के ग्रामीण इलाकों में हमेशा डर और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता था. पुलिस की इस बड़ी और सख्त कार्रवाई से स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और पुलिस प्रशासन की सराहना की है.

नोएडा डीएम मेधा रूपम ने अदालत में मांगी बिना शर्त माफी, जानें- क्या है पूरा मामला?

Published at : 03 Jul 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Basti News UP Police YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: CM योगी के दौरे से पहले बस्ती में बड़ा एक्शन, सरयू किनारे अवैध शराब की दर्जनों भट्टियां नष्ट
CM योगी के दौरे से पहले बस्ती में बड़ा एक्शन, सरयू किनारे अवैध शराब की दर्जनों भट्टियां नष्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा: सड़क पर खड़े यात्रियों को ट्रक ने रौंदा, 5 लोगों की मौत; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान
एटा: सड़क पर खड़े यात्रियों को ट्रक ने रौंदा, 5 लोगों की मौत; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून की एंट्री के बाद सुहाना हुआ मौसम, कई जिलों में छाए रहेंगे बादल; बारिश का अलर्ट
यूपी में मानसून की एंट्री के बाद सुहाना हुआ मौसम, कई जिलों में छाए रहेंगे बादल; बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bairagiwala Murder Case: हरियाणा के होटल से मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, अब तक 9 भेजे गए जेल
बैरागीवाला मर्डर केस: हरियाणा के होटल से मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, अब तक 9 भेजे गए जेल
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के मलबे से 7 दिन बाद जिंदा निकला सिक्योरिटी गार्ड, वेनेजुएला में 7 देशों की टीमों ने किया रेस्क्यू
भूकंप के मलबे से 7 दिन बाद जिंदा निकला सिक्योरिटी गार्ड, वेनेजुएला में 7 देशों की टीमों ने किया रेस्क्यू
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मानसून से बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; येलो अलर्ट जारी
दिल्ली-NCR में मानसून से बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; येलो अलर्ट जारी
मूवी रिव्यू
Pritam and Pedro Review: राज कुमार हिरानी की ये मुन्ना भाई हैकर कमाल है, हर हाल में देखिए
प्रीतम एंड पेड्रो रिव्यू: राज कुमार हिरानी की ये मुन्ना भाई हैकर कमाल है, हर हाल में देखिए
इंडिया
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल होगा सस्ता? सरकार का आया बड़ा बयान, कहा- 'भारत में...'
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल होगा सस्ता? सरकार का आया बड़ा बयान, कहा- 'भारत में...'
क्रिकेट
Test Match Highest Run Record:दुनिया के इन 5 दिग्गज बल्लबाजों ने टेस्ट मैच में बनाए सबसे ज्यादा रन, 2 भारतीय खिलाड़ी कौन जानिए
दुनिया के इन 5 दिग्गज बल्लबाजों ने टेस्ट मैच में बनाए सबसे ज्यादा रन, 2 भारतीय खिलाड़ी कौन जानिए
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में मानूसन से मरने वालों की संख्य पहुंची 11, सड़कें बंद-बिजली गुल और पीने के पानी पर भी असर
हिमाचल में मानूसन की बारिश बनी लोगों के लिए आफत, सड़कें बंद-बिजली गुल और पीने के पानी पर भी असर
Home Tips
Monsoon Vegetable Buying Tips : बारिश में सबसे पहले सड़ती हैं ये 7 सब्जियां, खरीदते वक्त रहें सावधान
बारिश में सबसे पहले सड़ती हैं ये 7 सब्जियां, खरीदते वक्त रहें सावधान
ऑटो
EV खरीदने से पहले जान लीजिये, Hybrid Cars क्यों बन रही हैं लोगों की पहली पसंद?
EV खरीदने से पहले जान लीजिये, Hybrid Cars क्यों बन रही हैं लोगों की पहली पसंद?
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget