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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ की DSO सीमा चौधरी की बढ़ीं मुश्किलें, मां ने फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का केस कराया दर्ज

हापुड़ की DSO सीमा चौधरी की बढ़ीं मुश्किलें, मां ने फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का केस कराया दर्ज

Saharanpur News In Hindi: इस मामले को लेकर घमासान जारी है. हापुड़ की जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी की मां ने आरोप लगाया है कि सीमा ने अपनी काली कमाई के 15 लाख रूपए उनके खाते में जमा कर दिए.

Written By : मुकेश गुप्ता, सहारनपुर |  Updated at : 03 Jul 2026 08:52 AM (IST)
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सहारनपुर में हापुड़ की जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी का केस दर्ज़ हुआ है. इस मामले को लेकर घमासान जारी है. हापुड़ की जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी की मां ने आरोप लगाया है कि सीमा ने अपनी काली कमाई के 15 लाख रुपये उनके खाते में जमा कर दिए. मां के नाम संपत्ती की सीमा ने कूटरचित रसीदें बनाई और उन पर फर्जी हस्ताक्षर किए. 

सीमा एक भूमाफिया गिरोह का हिस्सा है और मां की संपत्ति हड़पना चाहती है. मां को मजबूरन अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई. खबर के मुताबिक इस मामले में डीआईजी सहारनपुर के आदेश पर मामले की शुरूआती जांच में रसीदें फर्जी पाई गई है. पुलिस ने 5 के खिलाफ आईपीएस की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी) और 506 (धमकी) के तहत  मामला दर्ज़ कर लिया है.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस द्वारा फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पुलिस हर एंगल से मामले को लेकर साक्ष्य जुटा रही है. जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया. साथ ही पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है. 

पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे मामले में पूछताछ करेगी. दोषी पाए जाने पर आग की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में मां ने अपनी बेटी के खिलाफ ही धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज करााया है. इस घटना को लेकर पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी की भूमिका सवालों के घेरे में है. पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी की संलिप्तता और मां के आरोपों पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है. 

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About the author मुकेश गुप्ता, सहारनपुर

मुकेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. 2001 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिए हैं. उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है.
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Published at : 03 Jul 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS UP Police SAHARANPUR NEWS
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