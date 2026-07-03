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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडएटा: सड़क पर खड़े यात्रियों को ट्रक ने रौंदा, 5 लोगों की मौत; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान

एटा: सड़क पर खड़े यात्रियों को ट्रक ने रौंदा, 5 लोगों की मौत; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. वहीं मुख्यमंत्री ने की घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 03 Jul 2026 08:10 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल हो गए. यह हादसा बागवाला थाना क्षेत्र के कीलर मऊ के पास उस समय हुआ, जब खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ी एक सरकारी रोडवेज बस के पास इंतजार कर रहे यात्रियों को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी.

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है, सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. सीएम योगी ने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करवाने हेतु निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. वहीं मुख्यमंत्री ने की घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

सड़क किनारे खड़े यात्रियों को ट्रक ने रौंदा

जानकारी के अनुसार सरकारी रोडवेज बस फर्रुखाबाद के नवाबगंज से नई दिल्ली जा रही थी. रास्ते में बस खराब हो गई, जिसके बाद चालक और परिचालक उसकी मरम्मत करा रहे थे. इस दौरान अधिकांश यात्री बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े होकर बस के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे. तभी पीछे से आए ट्रक ने बस और उसके पास खड़े यात्रियों को जोरदार टक्कर मार दी.

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अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना

इस हादसे में रमेश, शैलेश, सुखराम, सत्येंद्र और प्रभाकर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 11 घायल यात्रियों को तत्काल एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इस घटना की सूचना मिलते ही एटा के जिलाधिकारी अरविंद सिंह, एसएसपी डॉ. इला मारन समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे. अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

घायल यात्री आनंद सिंह ने बताया कि वह नवाबगंज (फर्रुखाबाद) से दिल्ली जा रहे थे. रास्ते में बस खराब हो गई थी, जिसके कारण करीब 30-40 यात्री बस से उतरकर सड़क पर खड़े थे. इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया. फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है.

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Published at : 03 Jul 2026 08:10 AM (IST)
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Accident UP NEWS Etah News YOGI ADITYANATH
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