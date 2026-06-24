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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा-ग्रेनो वेस्ट को जोड़ने वाली सड़क पर बना फ्लाईओवर खुला, 6 साल का इंतजार खत्म

ग्रेटर नोएडा-ग्रेनो वेस्ट को जोड़ने वाली सड़क पर बना फ्लाईओवर खुला, 6 साल का इंतजार खत्म

Noida News In Hindi: ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ग्रेनो को जोड़ने वाली 130 मीटर सड़क पर तिलपता और मकौड़ा गोलचक्कर के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बने फ्लाईओवर को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 24 Jun 2026 11:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ग्रेनो को जोड़ने वाली 130 मीटर सड़क पर तिलपता और मकौड़ा गोलचक्कर के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बने फ्लाईओवर को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है. छह साल के इंतजार के बाद शुरू किए गए इस फ्लाईओवर से गुजरना वाहनों के लिए आसान और सुविधा से भरा होगा.

अब 130 मीटर सड़क से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना ओर आसान हो जाएगा. साथ ही इससे तिलपता के आस-पास लगने वाले जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद है. वाहनों के अधिक दवाब की वजह से चालकों सही समय अपना गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. हालांकि उद्घाटन के बिना फ्लाईओवर को खोल दिया गया है. करीब 2 किमी लंबा फ्लाईओवर 8 लेन का होगा. फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास भी खुले रहेंगे. हालांकि बारिश के बाद डीएफसीसी इनकी मरम्मत का काम करेगा.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

बारिश से पहले मिलने जा रही राहत 

गौरतलब है की बारिश के मौसम से पहले शुरू हुए फ्लाईओवर से गुजरने के दौरान कोई परेशानी वाहन चालकों को नहीं होगी. डीएफसी के अंडरपास में बारिश के मौसम में पानी भर जाता है. जिसकी वजह से वाहन रेंग-रेंगकर निकलने के लिए मजबूर होते थे. साथ ही कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग जाता था. अब बारिश के मौसम के अलावा सामान्य दिनों में भी वाहन फर्राटें के साथ नोएडा-ग्रेटर नोएडा आ जा सकेंगे. 130 मीटर सड़क के जरिए ग्रेटर नोएडा से नोएडा एवं दिल्ली के लिए लोग आते-जाते हैं.

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देरी होने से बढ़ रही थीं मुश्किलें 

वहीं इसका निर्माण कार्य लंबा खिंचने की वजह से वाहन चालकों के अलावा आस-पास के सोसाइटी निवासियों को भी लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. सर्विस रोड के सहारे आवागमन, धूल-मिट्टी, टूटे हुए रास्ते और जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं. फ्लाईओवर का निर्माण कार्य के अंतिम चरण में विशेषज्ञों की टीम ने इसका गहन निरीक्षण किया था. जिससे अब आमलोगों के लिए खोल दिया गया है.

2020 में शुरू हुआ था निर्माण 

जानकारी के अनुसार इस फ्लाईओवर की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है. जनवरी 2020 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था. एक साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन वेस्टर्न व ईस्टर्न कॉरिडोर को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई.अब छह साल बाद फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है. प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अधिकारियों ने इस माह फ्लाईओवर को ट्रायल कराया था. हालांकि, 12 जून को इलेक्ट्रिक बसों के ट्रॉयल की तिथि 15 जून तय की थी.

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Published at : 24 Jun 2026 11:20 PM (IST)
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