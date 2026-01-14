'सलमान खान देशद्रोही है, इसको फांसी होनी चाहिए', यूपी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के बिगड़े बोल

अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह एक बार फिर चर्चाओं में हैं. योगी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर विवादित बयान दिया है. ठाकुर रघुराज सिंह ने सलमान खान को देशद्रोही करार देते हुए फांसी देने की मांग की है.

सलमान खान पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट करता है- मंत्री

दरअसल, अलीगढ़ दौरे पर पहुंचे योगी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अपने बयान में कहा, "सलमान खान देशद्रोही है. सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है. वो पाकिस्तान चला जाए. क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन-मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है. बांग्लादेश को सपोर्ट करता है. केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है. ये (सलमान खान) देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए."

मंत्री ने सलमान को बताया 'बेईमान और चोर'

ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा, "मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापी न देखें. ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है." बीजेपी के मंत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर अब सुर्खियां बन चुका है. अब सोशल मीडिया पर अलग-अलग टिप्पणी आने लगी है.

पहले भी दे चुके हैं बयान

बताते चलें कि यह कोई पहली बार नहीं जब योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने इस तरह का बयान दिया हो. मंत्री के द्वारा अब से पहले एएमयू को लेकर तमाम बयान दिए. फिर उसके बाद मंदिर और मस्जिद को लेकर बयान दिए. लेकिन अबकी बार उनका बड़ा बयान बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान को लेकर आया. इसमें उनके द्वारा सलमान खान पर हिंदुस्तान से कमाकर पाकिस्तान से प्यार करने के साथ-साथ अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

