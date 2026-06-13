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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलंदन जाकर कौन सी कव्वाली सुनते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कसा तंज

लंदन जाकर कौन सी कव्वाली सुनते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कसा तंज

UP Politics: पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के लंदन आने-जाने पर तंज कसा है. इस बीच उन्होंने कहा कि अगर घूमने ही जाना है तो काशी, अयोध्या, मथुरा के धाम में मत्था टेक आते.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के लंदन आने-जाने पर तंज कसा है. सोशल मीडिया पोस्ट में ओपी राजभर ने लिखा, "ए भाई अखिलेश यादव घूमने ही जाना था तो काशी चले जाते, अयोध्या, मथुरा, नैमिष या मां विंध्यवासिनी के धाम में मत्था टेक आते. आप जाते तो लोकल व्यापारियों को कुछ न कुछ रोजगार तो मिल ही जाता. 

उन्होंने आगे कहा, "गरीब फूल-मिठाई-पूजा सामग्री बेचने वालों के घर का चूल्हा जलता, छोटे होटल, ट्रांसपोर्ट वाले और तरक्की करते. मीडिया दिखा देती है तो अपने उत्तर प्रदेश के पर्यटन को भी बल मिलता. मगर का बताईं, तोहें त लंदने-पेरिस पसंद ह! नवाबी शौक पाल लेले हउवा.

'लंदन जाकर कौन सी कव्वाली सुनते हैं आप'

ओपी राजभर ने आगे सवाल पूछा कि लंदन जा के पता नहीं कौन-कौन सी कव्वाली सुनते हैं आप? सुना है लंदन के रेडब्रिज में पाकिस्तानी बहुत हैं और आप 'उभरते हुए कव्वाल' ठहरे. तो रेडब्रिज में ही लाल टोपी पहन के पाकिस्तानी कव्वाली की ट्रेनिंग तो नहीं ले रहे. अलग ही आनंद आता होगा ना? 

उन्होंने आगे कहा, "किसी दिन लखनऊ में भी अपने फन का प्रदर्शन कीजिए. आपको अपने पासपोर्ट पर विदेशी मोहर लगवाने में बड़ा फख्र महसूस होता होगा और भारत के पर्यटन स्थल शायद आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाते यही बात है न?  

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राजभर ने अखिलेश यादव को दे डाली ये सलाह

अखिलेश यादव को सलाह देते हुए राजभर ने कहा, "हमारी सलाह मानिए एक बार देश और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर जरूर जाइए. कांग्रेस और सपा वाला जमाना गया. अब नया भारत और नया उत्तर प्रदेश है. हिमालय से लेकर हिन्द महासागर तक, काशी-अयोध्या-मथुरा से राजस्थान के किलों, मेघालय के बादलों, अरुणाचल की पहली किरण तक सब फैले पर्यटन स्थल और वहां पर उपलब्ध सुविधाएं आपके स्टैंडर्ड से भी ऊपर की हो गई हैं अखिलेश बाबू. 

उन्होंने आगे लिखा, "अपने देश की संस्कृति, तीर्थ, इतिहास और विविधता को देखना शुरू करेंगें तो एक जिंदगी भी कम पड़ जाएगी. मगर, आपको तो बस एसी में बैठ के ट्विटर और पीसी करना है. पीडीए-पीडीए का झूठा राग अलापना है. गरीबों के लिए घड़ियाली आंसू बहाना है, लेकिन जब घूमना-फिरना होता है तो सीधे लंदन-पेरिस ही भाता है.

राजभर ने कहा, "विदेश नहीं, अपनी जड़ों से जुड़िए. पहले अपने प्रदेश को देखिए, फिर दुनिया देखिएगा. और हां घूमने जाइएगा तो पहले अपने बदतमीज लोडरों को थोड़ा संस्कार का ज्ञान भी देते रहिएगा, क्योंकि आपके लोडरवा सब एक नंबर के लंठ हैं. फूल वाले, मिठाई वाले, पुरोहित, छोटे दुकानदारों के साथ आपके उद्दंड लोडर लूटपाट शुरू कर देते हैं. अपने लोडरों को थोड़ा संस्कार काहे नहीं देते आप?

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar UP POLITICS
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