लंदन जाकर कौन सी कव्वाली सुनते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कसा तंज

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के लंदन आने-जाने पर तंज कसा है. सोशल मीडिया पोस्ट में ओपी राजभर ने लिखा, "ए भाई अखिलेश यादव घूमने ही जाना था तो काशी चले जाते, अयोध्या, मथुरा, नैमिष या मां विंध्यवासिनी के धाम में मत्था टेक आते. आप जाते तो लोकल व्यापारियों को कुछ न कुछ रोजगार तो मिल ही जाता.

उन्होंने आगे कहा, "गरीब फूल-मिठाई-पूजा सामग्री बेचने वालों के घर का चूल्हा जलता, छोटे होटल, ट्रांसपोर्ट वाले और तरक्की करते. मीडिया दिखा देती है तो अपने उत्तर प्रदेश के पर्यटन को भी बल मिलता. मगर का बताईं, तोहें त लंदने-पेरिस पसंद ह! नवाबी शौक पाल लेले हउवा.

'लंदन जाकर कौन सी कव्वाली सुनते हैं आप'

ओपी राजभर ने आगे सवाल पूछा कि लंदन जा के पता नहीं कौन-कौन सी कव्वाली सुनते हैं आप? सुना है लंदन के रेडब्रिज में पाकिस्तानी बहुत हैं और आप 'उभरते हुए कव्वाल' ठहरे. तो रेडब्रिज में ही लाल टोपी पहन के पाकिस्तानी कव्वाली की ट्रेनिंग तो नहीं ले रहे. अलग ही आनंद आता होगा ना?

उन्होंने आगे कहा, "किसी दिन लखनऊ में भी अपने फन का प्रदर्शन कीजिए. आपको अपने पासपोर्ट पर विदेशी मोहर लगवाने में बड़ा फख्र महसूस होता होगा और भारत के पर्यटन स्थल शायद आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाते यही बात है न?

उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर, गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, 4 की दर्दनाक मौत

राजभर ने अखिलेश यादव को दे डाली ये सलाह

अखिलेश यादव को सलाह देते हुए राजभर ने कहा, "हमारी सलाह मानिए एक बार देश और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर जरूर जाइए. कांग्रेस और सपा वाला जमाना गया. अब नया भारत और नया उत्तर प्रदेश है. हिमालय से लेकर हिन्द महासागर तक, काशी-अयोध्या-मथुरा से राजस्थान के किलों, मेघालय के बादलों, अरुणाचल की पहली किरण तक सब फैले पर्यटन स्थल और वहां पर उपलब्ध सुविधाएं आपके स्टैंडर्ड से भी ऊपर की हो गई हैं अखिलेश बाबू.

उन्होंने आगे लिखा, "अपने देश की संस्कृति, तीर्थ, इतिहास और विविधता को देखना शुरू करेंगें तो एक जिंदगी भी कम पड़ जाएगी. मगर, आपको तो बस एसी में बैठ के ट्विटर और पीसी करना है. पीडीए-पीडीए का झूठा राग अलापना है. गरीबों के लिए घड़ियाली आंसू बहाना है, लेकिन जब घूमना-फिरना होता है तो सीधे लंदन-पेरिस ही भाता है.

राजभर ने कहा, "विदेश नहीं, अपनी जड़ों से जुड़िए. पहले अपने प्रदेश को देखिए, फिर दुनिया देखिएगा. और हां घूमने जाइएगा तो पहले अपने बदतमीज लोडरों को थोड़ा संस्कार का ज्ञान भी देते रहिएगा, क्योंकि आपके लोडरवा सब एक नंबर के लंठ हैं. फूल वाले, मिठाई वाले, पुरोहित, छोटे दुकानदारों के साथ आपके उद्दंड लोडर लूटपाट शुरू कर देते हैं. अपने लोडरों को थोड़ा संस्कार काहे नहीं देते आप?

'अगर ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में...', बंगाल-बिहार का हवाला देकर अखिलेश यादव का BJP पर आरोप

