उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर, गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, 4 की दर्दनाक मौत

उन्नाव में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों लोगों की जान चली गई. दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची यूपीडा और पुलिस बल मे राहत बचाव कार्य शुरू कर हादसे मे दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा और सारः ही साथ दोनों के शवो को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हादसे मे सभी मृतक प्रयागराज जिले के रहने वाले थे.

पूरा घटना पर एक नजर

मामला उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 387.6 का है. पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजकर 20 मिनट पर सड़क दुर्घटना की सूचना मिली. बताया गया कि एक ट्रक तकनीकी खराबी आने के कारण एक्सप्रेसवे किनारे खड़ा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही टाटा पंच कार सीधे ट्रक में जा घुसी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही थाना आसीवन पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया.

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पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

पुलिस ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ भेजा, लेकिन उनकी हालत बेहद गंभीर थी. चिकित्सकों ने इलाज के दौरान दोनों घायलों को भी मृत घोषित कर दिया. इस तरह हादसे में कार सवार चारों लोगों की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी.

प्रारंभिक जांच में वाहन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक बताई जा रही है. माना जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

थाना प्रभारी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मृतकों की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी अमन शामिल हैं. इस हादसे मे सभी मृतक प्रयागराज जिले के रहने वाले उदय सिंह, अनुपम गुप्ता, विजय और अमन शामिल हैं.

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