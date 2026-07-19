'जो खुद को बाबर की संतान मानते हैं, नया भारत उन्हें जवाब देगा', CM योगी का विपक्ष पर हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (18 जुलाई) को संभल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहां की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना होगा. उन्होंने कहा कि जो लोग आज भी अपने आपको बाबर की संतान समझते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि नया भारत न तो गुलामी की मानसिकता में जीने वाला है और न ही उसे स्वीकार करने वाला है. उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को डबल इंजन की सरकार किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, संभल में वही होगा, जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा. मुख्यमंत्री ने संभल और चंदौसी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 569 करोड़ रुपये की 66 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान ये बातें कहीं.

उन्होंने कहा कि यहां 10 हजार एकड़ जमीन पर माफिया ने कब्जा कर रखा था. जिन हिंदुओं की हत्या की गई थी, वह कभी कांग्रेस की सरकार और समाजवादी पार्टी के पापियों द्वारा किए गए अत्याचारों का परिणाम था. इसका दुष्परिणाम यहां के गरीब लोग भुगत रहे थे. अब 10 हजार एकड़ जमीन खाली हुई है. सीएम ने कहा कि उसे गरीबों, दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों में बांटी जाएगी.

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों में किए गए अवैध कब्जे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, उन्हें माफिया घोषित किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान इस तरह की साजिश की गई कि जमीन के रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य ही न बचें. उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने लैंड रिकॉर्ड नष्ट कर दिए, लेकिन वे रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, सत्य को नहीं. सत्य अंततः अपना स्वरूप दिखाता ही है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आज प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर खड़ा हो गया है, उसी प्रकार सत्य भी सामने आकर रहता है.

अब 68 तीर्थों पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि भारत में रहना है तो भारत की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना होगा. जो अपने को बाबर की संतान समझते हैं, वे जान लें कि नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं. उन्होंने कहा कि आज सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि पहले केवल सैफई सिंडिकेट का कब्जा था.

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145 फुट ऊंचे गणपति और श्रीराम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण

सीएम योगी ने कहा कि भगवान कल्कि की इस पावन भूमि पर संभल और चंदौसी की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ. चंदौसी, जिसे क्षेत्र का वृंदावन भी कहा जाता है, यहां 145 फुट ऊंची भगवान गणपति की प्रतिमा तथा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे मौका मिला ये बड़े भाग्य की बात है.

उन्होंने कहा कि यह श्री हरि विष्णु की पावन धरा है. ठीक 500 वर्ष पहले, वर्ष 1526 में विदेशी आक्रांताओं ने इसे अपवित्र किया था. आक्रांता जब आते हैं तो वे केवल खजाना ही नहीं लूटते, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रौंदते हैं. यही पाप यहां भी किया गया था. श्री हरि विष्णु के पवित्र हरिहर मंदिर को तोड़ दिया गया था. यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था और 19 कूपों पर भी कब्जा कर लिया गया था.

संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करके साल 1976-78 में कराए गए दंगे

संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करके साल 1976 और 1978 में यहां दंगे कराए गए. सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार दिया गया, लेकिन किसी को सजा नहीं हो पाई. 500 वर्ष पहले जो पाप हुआ था, उसमें कुछ लोगों का जबरन धर्मांतरण कर दिया गया था. लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है. अब संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार और 19 कूपों को पुनर्जीवित करने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है. 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के कार्य के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर काम आगे बढ़ाया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल में पुलिस लाइन का निर्माण कराया जा रहा है. यहां पीएसी की एक बटालियन का गठन किया जा रहा है और इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बनाया जा रहा है. संभल के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मार्गों को फोरलेन सड़कों से जोड़ा जा रहा है. साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ, हरिद्वार और प्रयागराज से जोड़ने का कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब देश और दुनिया के लोग यहां एक प्रमुख तीर्थ के रूप में हरिहर मंदिर के दर्शन कर सकेंगे और भगवान कल्कि के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे.

जिन लोगों ने विरासत का अपमान किया, वही लोग कांवड़ यात्रा पर लगाते थे प्रतिबंध

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपनी विरासत का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. जिन लोगों ने इस विरासत का अपमान किया, वही लोग कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी की शोभायात्राओं को रोका जाता था तथा दुर्गा पूजा के पंडाल तक नहीं लगने दिए जाते थे. ऐसे लोग गुलामी की मानसिकता में जीने वाले हैं और उनका विरासत से कोई लेना-देना नहीं है. उन्हें हर कीमत पर सत्ता चाहिए, चाहे उसकी कीमत देश, गरीब, दलित या वंचित समाज को ही क्यों न चुकानी पड़े.

मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल एक बार फिर अपने गौरव के साथ खड़ा हुआ है और अपने ऐतिहासिक स्वरूप को जोड़ते हुए अब विकास की नई यात्रा पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि संभल अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है. इसी क्रम में उन्हें विकास परियोजनाओं की सौगात देने का अवसर मिला है.

एक तुर्क आकर यहां के देसी मुसलमानों का भी करता था अपमान

उन्होंने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार होने के कारण यह कार्य संभव हो पा रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या वर्ष 2017 से पहले यह सब संभव था? क्या उस समय कोई संभल का नाम लेने की भी हिम्मत करता था? उन्होंने कहा कि उस दौर में एक तुर्क आकर यहां लोगों का अपमान करता था. वह यहां के देसी मुसलमानों का भी अपमान करता था और अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था.

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में देखिए, यहां कितने बड़े-बड़े भवन बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जहां लोगों की सभी समस्याओं का समाधान होगा. साथ ही लैंड रिकॉर्ड को इस तरह सुरक्षित किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति आज किसी की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस करता है, तो उसके जिन को 100 साल बाद भी उसकी कब्र से निकालकर वापस करवाने की क्षमता सरकार के पास होगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने दोबारा ऐसा दुस्साहस किया तो उसका काम कुछ ही मिनटों में तमाम कर दिया जाएगा.

बस प्रस्ताव भेजिए, फ्लाई ओवर की मांग की जाएगी स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों का नया मॉडल प्रस्तुत किया है. उन्होंने कहा कि क्या किसी ने कभी सोचा था कि गंगा एक्सप्रेसवे यहां से होकर जाएगा. अब यहां से प्रयागराज और दिल्ली की दूरी काफी आसान हो गई है. यदि कोई हरिद्वार जाना चाहे तो गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से भी जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब सड़क, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होती है, तभी प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है. संभल के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है. मेंथा उत्पादक किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के उत्पादित मेंथा पर टैक्स की दर कम की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री गुलाब देवी को बता दिया है कि फ्लाई ओवर की मांग स्वीकृत की जाएगी. बस प्रस्ताव भेज दीजिए. गुलाब देवी स्वयं माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वे यहां के लिए भी एक विद्यालय स्वीकृत कर दें. उन्होंने कहा कि चंदौसी में इंटर कॉलेज अवश्य बनना चाहिए, जिसे वे स्वयं बनवाएंगी.

किसी का चेहरा देखकर कभी नहीं किया भेदभाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसने बीजेपी को वोट दिया हो या नहीं दिया हो, किसी का चेहरा देखकर कभी भेदभाव नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष, विधायक या जिला पंचायत अध्यक्ष. कभी किसी ने चेहरा देखकर यह नहीं कहा कि उसने वोट नहीं दिया, इसलिए उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र के अनुसार बिना किसी भेदभाव के 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय कांग्रेस की सरकार थी, जिसे समाजवादी पार्टी बिना मांगे समर्थन देती थी. उन्होंने कहा कि उस समय के प्रधानमंत्री (राजीव गांधी) कहते थे कि वह 100 रुपये भेजते हैं, लेकिन गरीब तक केवल 15 रुपये ही पहुंचते हैं. बाकी 85 रुपये कहां चले जाते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और उनके दलाल किस्म के गुंडे-माफिया गरीबों का पैसा हड़प जाते थे. चाहे वह छात्रवृत्ति हो, गरीबों के राशन का पैसा, आवास योजना की धनराशि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्रों का अनुदान, निराश्रित महिला, वृद्धजन या दिव्यांगजन की पेंशन, बेटी की शादी या उसकी पढ़ाई का पैसा सब पर डकैती पड़ती थी.

कोई बीच में हिस्सा लेने की कोशिश करेगा तो जेल जाने की तैयारी करेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से और वह स्वयं लखनऊ से बटन दबाते हैं तो 100 रुपये के 100 रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचते हैं. बीच में कोई रोक-टोक नहीं है. इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करेगा तो समझिए वह जेल जाने की तैयारी कर रहा है.

आज प्रदेश में सुरक्षा और व्यापारिक वातावरण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि पहले सपा के समय दंगा होता था और कांग्रेस के समय भी दंगे होते थे. संभल से अधिक दंगों के बारे में कौन जानता है. वर्ष 1978 में यहां बड़ा दंगा हुआ था, लोग जलाए गए, मारे गए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था.

उन्होंने कहा कि आज संभल मस्ती के साथ चल रहा है. न कर्फ्यू है न दंगा, सब चंगा है. उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यदि किसी ने बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो उसके लिए केवल दो ही जगह हैं जेल या जहन्नुम. इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है.

उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं. संभल के युवा पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं और कोई तहसीलदार बन रहा है. आज 65 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास मिला है, तीन करोड़ गरीब परिवारों के घरों में शौचालय बनाए गए हैं, 10 करोड़ से अधिक लोगों को पांच लाख रुपये तक की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे वे कहीं भी इलाज करा सकते हैं. इसके अलावा दो करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं.

पूर्व की सरकार के मुखिया दंगाइयों को सीएम आवास बुलाकर करते थे सम्मानित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले गरीबों, किसानों और महिलाओं के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था. उन्होंने कहा कि उस समय सरकार के मुखिया दोपहर 12 बजे सोकर उठते थे, दो बजे तैयार होते थे, पांच बजे जिम जाने का समय हो जाता था और सात बजे जिम से वापस आने के बाद महफिल जम जाती थी. वह महफिल कब तक चलती थी, इसका कोई हिसाब नहीं था. उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश अराजकता के दौर से गुजर रहा था. दंगे होते थे और दंगाइयों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मुख्यमंत्री आवास बुलाकर सम्मानित किया जाता था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में पिछले नौ वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ. दंगाइयों को पता है कि यदि दंगा करेंगे तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि बरेली में भी एक मौलाना बहुत मचल रहा था, उसका कैसा उपचार हुआ, यह सभी ने देखा है. उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि माफिया मिट्टी में मिलेंगे और वे मिट्टी में मिल गए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को तभी पूरा किया जा सकेगा, जब संभल भी इस विकास यात्रा में साथ चलेगा. उन्होंने कहा कि जब हर जनपद आत्मनिर्भर होगा, तभी उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा.

आज सभी जानते हैं, क्या चुकानी पड़ती है बहन-बेटियों के साथ खिलवाड़ की कीमत

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में रहना है तो अपनी मानसिकता को दुरुस्त रखना होगा और भारत की संस्कृति एवं परंपरा का सम्मान करना सीखना होगा. उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है, यह सभी जानते हैं.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान श्रीराम की प्रतिमा और गदा भेंट कर स्वागत किया गया. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को चॉकलेट खिलाई और उनसे बातचीत की. बाद में सभी बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई. उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर खीर खिलाकर उसका अन्नप्राशन कराया और खिलौने भेंट किए.

कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर, मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. अनामिका यादव, विधान परिषद सदस्य डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, कार्ड व प्रमाणपत्र वितरित किए