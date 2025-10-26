योगी के मंत्री एके शर्मा बोले- 'जो राम को नहीं मानते उन्हें इटली एक्सपोर्ट कर देना चाहिए'

उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने अखिलेश यादव द्वारा दीपोत्सव पर सवाल उठाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा जो राम और भारतीय संस्कृति को नहीं मानते बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इस बात को न समझने वाले लोगों को इटली एक्सपोर्ट कर देना चाहिए. शर्मा शनिवार को सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही.

इसके साथ ही नगर विकास मंत्रीं ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया. बोले एक बार फिर वहां नितीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है.

अखिलेश यादव पर प्रतिक्रिया

ए.के. शर्मा से जब अखिलेश यादव के दीपोत्सव पर सवाल उठाने का सवाल किया गया तो बोले ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. शर्मा ने कहा कि जो राम को नहीं मानते, उनकी मान्यताओं को नहीं मानते, पुरातन संस्कार और संस्कृति को नहीं मानते. उन्होंने कहा दीपक एक प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति सनातन धर्म में उसे परमब्रह्म कहा गया है. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है इस बात को नहीं समझने वाले लोग भारत की राजनीति में है, ऐसे में कुछ ही लोग है जिन्हें भारत से इटली एक्सपोर्ट कर देना चाहिए.

बिहार में जीत का दावा

बिहार चुनाव पर मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ कहा कि वहां बीजेपी की जीत होगी और नीतीश कुमार की अगुवाई में वहां एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शंका नहीं है. एनडीए सरकार ने बिहार में बहुत विकास किया है. पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास पर खरे उतरे हैं.

छठ पूजा स्थल का किया निरिक्षण

नगर विकास मंत्री ने शहर में सीताकुंड पर होने वाली छठ पूजा स्थल का निरीक्षण किया साथ ही नगर पालिका के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिया. वहीं मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने सभी को छठ पूजा की बधाई दी.