उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मदरसा जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स में आठवीं की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का मामला तूल पकड़ गया है. धार्मिक के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. इसी क्रम में संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी मदरसा वर्जिन सर्टिफिकेट नहीं मांगता, न हमारा मजहब ऐसी मांग करता है. तालीम के लिए ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, न इसकी आवश्यकता होती है. पहली बार ऐसा मामला सामने आया है. पता करना पड़ेगा कि इस मामले में कितनी सच्चाई है.

इसके साथ ही जिया उर रहमान ने सपा के सीनियर नेता आज़म खान को बिहार में स्टार प्रचारक बनाने व आई लव मुहम्मद प्रकरण पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सभी से सयंम और भाई चारे से रहने की अपील की है.

क्या है वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मामला ?

मुरादाबाद के पाकबाड़ा इलाके में स्थित मदरसा जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स में चंडीगढ़ निवासी परिवार की बेटी आठवीं कक्षा की छात्रा थी. छात्रा जब छुट्टी से लौटी तो प्रिंसिपल और एडमिशन इंचार्ज ने छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा. बेटी के पिता ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद एडमिशन इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं मदरसा प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताया था. ये मामला अब देश में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जिस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं.

जिया उर रहमान बर्क का बयान

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए सांसद बर्क ने कहा कि मदरसे द्वारा वर्जिनिट सर्टिफिकेट मांगने का मामला पहले कभी नहीं सुना. कोई भी मदरसा वर्जिन सर्टिफिकेट नहीं मांगता, न हमारा मजहब ऐसी मांग करता है. तालीम के लिए ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, न इसकी आवश्यकता होती है. पहली बार ऐसा मामला सामने आया है. पता करना पड़ेगा कि इस मामले में कितनी सच्चाई है.

आज़म और आई लव मुहम्मद पर भी बोले

इसके साथ ही बर्क ने बिहार में आज़म खान को स्टार प्रचारक बनाए जाने के सवाल पर कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है. समाजवादी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है और गठबंधन होता है. पार्टी अपने नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए भेजती है. आई लव मुहम्मद प्रकरण और अलीगढ़ में दीवारों पर लिखने के सवाल पर कहा कि ये सब सोची समझी साजिश है. जब भी जांच होगी सारा सच सामने आएगा, उन्होंने लोगों से संयम और भाईचारे की अपील की.

इसके अलावा बर्क ने जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव पर कहा कि वहां के विधायक अपने राज्य के हित के हिसाब से फैसला लेंगे और उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की मांग का समर्थन किया. वहीं भारत में घुसपैठियों पर बात करते हुए कहा कि सरकार पहले देश में रह रहे नागरिकों को उनका हक़ दे.