हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मेट्रो विस्तार का मेगा प्लान, गोरखपुर से अयोध्या तक अब हर बड़े शहर में दौड़ेगी Metro

यूपी में मेट्रो विस्तार का मेगा प्लान, गोरखपुर से अयोध्या तक अब हर बड़े शहर में दौड़ेगी Metro

Lucknow News: योगी सरकार के इस कदम से प्रदेश में एक तरह से सार्वजनिक परिवहन में क्रांति आ जाएगी. इसमें लखनऊ मेट्रो का विस्तार 225 किमी तक ले जाना है. योजना में हर साल 1527 करोड़ का निवेश होगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 01 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में मेट्रो रेल योजना को लेकर बेहद संजीदा है, अब नोएडा, लखनऊ, कानपुर व आगरा जैसे शहरों के बाद गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद,झाँसी, अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन और अलीगढ़ जैसे शहरों में भी मेट्रो चलाने की योजना है. यह प्लान विकसित भारत @2047 की वर्कशॉप में रखा गया, जिसमें यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अपना एजेंडा पेश किया. कारपोरेशन का अनुमान है कि अगले 20 सालों में इन शहरों में 50-50 किमी मेट्रो रूट का विस्तार हो सके जो कुल 1575 किमी हो जाएगा.

योगी सरकार के इस कदम से प्रदेश में एक तरह से सार्वजनिक परिवहन में क्रांति आ जाएगी. इसमें लखनऊ मेट्रो का विस्तार 225 किमी तक ले जाना है. कानपूर में मेट्रो नेटवर्क 200 किमी, इसी तरह नोएडा,ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और प्रयागराज में 150 किमी लबे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण. इसके साथ ही बाकी शहरों जैसे बरेली सहारनपुर में भी 50-50 किमी मेट्रो लाइन के विस्तार की योजना है.

यही नहीं वर्कशॉप में 2035 तक 790 किमी मेट्रो ट्रैक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस योजना में हर साल तकरीबन 1527 करोड़ रूपए का निवेश चाहिए होगा.

यूपी मेट्रो मुनाफे में

यहां बता दें कि अभी यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन मुनाफे में है. लागत और उसके अनुपात में राजस्व में यूपी मेट्रो देश में काफी आगे है. खासकर टियर-2 शहरों में. वर्कशॉप में बताया गया कि जल्द ही कानपुर में आईआईटी से नौबस्ता तक मेट्रो का ट्रायल 26 जनवरी से शुरू होगा. इससे यात्रियों को अब मोतीझील पर ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ट्रेन के वेटिंग टाइम भी15 मिनट से घटकर 5 मिनट रह जाएगा.

हर रूट पर मेट्रो पहुंचाने का दावा

वर्कशॉप में यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी सुशील कुमार ने बताया कि पहले चरण में प्रमुख रूटों को शामिल किया जा रहा है. इसके बाद जल्द ही आगे का विस्तार होगा. प्रदेश के बाकी शहरों में भी मेट्रो के विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा रहीं हैं.

और पढ़ें
Published at : 01 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Tags :
Metro Train UP NEWS UP Government
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए शशि थरूर, कैमरे के सामने खुद किया खुलासा, देखें वीडियो
कांग्रेस की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए शशि थरूर, कैमरे के सामने खुद किया खुलासा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Neetu Chandra ने इंटरव्यू में क्यों बोला “बिहार की छवि बदलने का वक्त है?”
Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: गुस्स्ताख़ इश्क़, 90 के दशक का प्यार और बहुत कुछ
Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: गुस्स्ताख़ इश्क़, आदर्श साथी, GenZ - डेटिंग और बहुत कुछ
Parliament Winter Session: नए सभापति के स्वागत में बोले PM मोदी, साथ ही विपक्ष के लिए भी संदेश |
Winter Session SIR Controversy: हंगामेदार संसद के बीच JD Nadda ने दी विपक्ष को नसीहत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए शशि थरूर, कैमरे के सामने खुद किया खुलासा, देखें वीडियो
कांग्रेस की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए शशि थरूर, कैमरे के सामने खुद किया खुलासा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
बॉलीवुड
Raj Nidimoru-Samantha Net Worth: राज निदिमोरू या समांथा रूथ प्रभु कौन हैं ज्यादा अमीर? नेटवर्थ जान लगेगा झटका
राज निदिमोरू या समांथा रूथ प्रभु कौन हैं ज्यादा अमीर? नेटवर्थ जान लगेगा झटका
इंडिया
भारत के आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम की कीमत कितनी, क्यों दुनिया हुई इसके पीछे दीवानी?
भारत के आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम की कीमत कितनी, क्यों दुनिया हुई इसके पीछे दीवानी?
जनरल नॉलेज
क्रिकेट खेलते समय गाली देता है प्लेयर तो कितनी मिलती है सजा? जान लें ICC का नियम
क्रिकेट खेलते समय गाली देता है प्लेयर तो कितनी मिलती है सजा? जान लें ICC का नियम
ट्रैवल
Hot Air Balloon: दिल्ली में शुरू हुई हॉट एयर बैलून राइड, इसके लिए कितना पैसा लेना होगा खर्च? जानें टाइमिंग और रूट
दिल्ली में शुरू हुई हॉट एयर बैलून राइड, इसके लिए कितना पैसा लेना होगा खर्च? जानें टाइमिंग और रूट
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget