लखनऊ में 200 करोड़ में बनेगा BJP का प्रदेश कार्यालय, डिजिटल वॉर रूम समेत होंगी ये खास सुविधाएं

राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्रदेश कार्यालय का निर्माण करने जा रही हैं. बीजेपी के इस नये दफ्तर के निर्माण में 200 करोड़ की लागत आने का अनुमान हैं. ये दफ़्तर पार्किंग, डिजिटल वॉर रूम, हाईटेक सुरक्षा समेत अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन नए कार्यालय के निर्माण प्रक्रिया को लेकर रविवार को एक बैठक की.

सीएम योगी अध्यक्षता में रविवार शाम को बीजेपी ऑफिस के निर्माण को लेकर निर्माण समिति की बैठक हुई. इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे. सीएम योगी ने बीजेपी कार्यालय के प्रस्तावित नक्शे को देखा और उससे संबंधित तमाम जानकारियां लीं.

200 करोड़ की लागत से बनेगा बीजेपी कार्यालय

बीजेपी का नया कार्यालय लखनऊ के जियामऊ इलाके में बनाया जाएगा. इसके लिए जमीन की खरीद पहले ही की जा चुकी है. ये दफ्तर करीब 58 हजार वर्ग फीट में होगा, जिसके निर्माण में 200 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान हैं. इस कार्यालय के नक्शे का डिज़ाइन दिल्ली से तैयार कराया गया हैं. हालांकि नए कार्यालय के साथ बीजेपी का पुराना दफ्तर भी यथावत रहेगा.

अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस होगा

सीएम योगी ने इस बैठक में साफ निर्देश दिए कि नए कार्यालय में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और इसका निर्माण सर्वोच्च गुणवत्ता के साथ किया जाए. इस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन के साथ सभी उपाध्यक्षों, प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारियों के लिए अलग-अलग कैबिन बनाए जाएंगे.

बीजेपी कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस होगा जिसमें 4 से 5 मीटिंग हॉल होंगे. 1000 की क्षमता वाला प्रेक्षागृह बनाया जाएगा. कार्यालय में डिजिटल वॉर रूप, कॉल सेंटर, आईटी सेल और इलेक्शन वॉर रूप में बनाया जाएगा. इसके अलावा कार्यालय में लाइब्रेरी के साथ गेस्ट हाऊस और स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम लगा होगा. बेसमेंट में पार्किंग व्यवस्था होगी, जिसमें कई गाड़ियां आसानी से आ सकेंगी. बीजेपी का मानना है कि ये दफ्तर पूरे क्षेत्र में सियासी गतिविधियों का सेंटर होगा.