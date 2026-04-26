प्रयागराज में बढ़ती गर्मी के बीच डीएम मनीष कुमार वर्मा ने लिया बड़ा फैसला, जारी की एडवाइजरी

उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गर्मी और लू के चलते आम लोगों का जीवन अस्तव्यस्त हो गया है. इस बीच प्रयागराज में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अहम जानकारी दी है.

प्रयागराज के DM मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि हमने एक एडवाइजरी जारी की है और एहतियाती कदम उठा रहे हैं. हमने स्कूलों का समय बदल दिया है, और स्कूल दोपहर 12 बजे तक बंद हो जाएंगे ताकि बच्चों को बेवजह धूप में न रहना पड़े. इस समय जब भी कोई बाहर जाए, तो उसे अपना सिर ढककर रखना चाहिए.

डीएम ने कहा कि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. लोगों को तेज़ धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए, जब तक कि बहुत ज़रूरी न हो; और अगर वे बाहर जाते हैं, तो उन्हें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए. जहाँ भी ज़रूरत है, हम वहाँ वॉटर ATM लगवा रहे हैं.

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प्रयागराज में कैसा रहेगा अगले सात दिनों का मौसम?

उधर, IMD के अनुसार 26 अप्रैल 2026 की मौसम रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है. इस अवधि में कोई वर्षा दर्ज नहीं हुई. सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 30 प्रतिशत और शाम 5:30 बजे 21 प्रतिशत रही.

जिले में अगले सात दिनों की बात करें तो IMD के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 26 और 27 अप्रैल को अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ लू (हीट वेव) की स्थिति बनी रहेगी. इसके बाद 28 अप्रैल से मौसम थोड़ा सामान्य होगा, जहां आसमान साफ रहेगा और तापमान धीरे-धीरे गिरकर 44 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाएगा.

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29 और 30 अप्रैल को अधिकतम तापमान क्रमशः 43 और 42 डिग्री रहेगा, जबकि 1 और 2 मई को भी साफ आसमान के साथ अधिकतम तापमान 42 से 41 डिग्री और न्यूनतम 27 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत में तेज गर्मी और लू का असर रहेगा, जबकि बाद के दिनों में हल्की राहत मिल सकती है.