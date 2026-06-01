उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, प्रताप सिंह बघेल बने माध्यमिक शिक्षा निदेशक

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव का कार्यकाल 31 मई को समाप्त होने के बाद प्रताप सिंह बघेल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

प्रताप सिंह बघेल नई जिम्मेदारी संभालेंगे

प्रताप सिंह बघेल, जो अभी तक बेसिक शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत थे, अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की कमान संभालेंगे. वह अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं और पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

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अनिल भूषण चतुर्वेदी बेसिक शिक्षा निदेश

कसरकार ने अनिल भूषण चतुर्वेदी को बेसिक शिक्षा निदेशक के पद पर नियुक्त किया है. इस बदलाव से दोनों विभागों में नई ऊर्जा और तेजी आने की उम्मीद है. शासन के इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

नए निदेशकों से माध्यमिक और बेसिक शिक्षा दोनों क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

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