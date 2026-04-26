मथुरा-वृंदावन में बंदरों का आतंक! गिरकर व्यक्ति की मौत, बेटी की शादी से पहले घर में मातम

उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन में बंदरों का आतंक दिनों-दिन और बढ़ता जा रहा है. दो दिन पहले फराह थाना क्षेत्र के ग्राम पींगरी में एक व्यक्ति पर बंदरों के झुडं ने हमला कर दिया था, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया था. परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. अब परिजनों में कोहराम मच गया है.

घटना के बाद इलाके में बंदरों को लेकर आक्रोश भर गया और स्थानीय प्रशासन से इस मामले में कदम उठाने की बात कही है. यही नहीं अगले महीने 10 मई को मृतक की बेटी की शादी थी, इसलिए पूरे घर में मातम छाया हुआ है.

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क्या था पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी अमर सिंह उर्फ भोलू (पुत्र श्यामलाल), उम्र लगभग 40-45 वर्ष बरसात में भीगे गेहूं को सुखाने के लिए 24 अप्रैल को अपने घर की छत पर गए थे. इसी दौरान छत पर बैठे बंदरों के झुंड ने अचानक पीछे से उन पर हमला कर दिया. बंदरों के हमले से घबराकर अमर सिंह संतुलन खो बैठे और छत से नीचे गिर पड़े. गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे नाक और मुंह से खून बहने लगा. परिजनों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां दो दिन से इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान ही शनिवार रात उनकी मौत हो गयी.

बेटी की 10 मई को शादी थी

घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बताया जा रहा है कि आगामी 10 मई को उनकी बेटी की शादी तय थी. मृतक अपने पीछे चार बेटियां और तीन बेटे छोड़ गए हैं.

ग्रामीण आक्रोशित-बंदर पकड़ने की मांग

ग्रामीणों में बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला. ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने कभी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने तथा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है.

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