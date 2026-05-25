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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में तेज गर्मी के बीच बिजली विभाग अलर्ट, झांसी-मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर के लिए लगाए गए कूलर

यूपी में तेज गर्मी के बीच बिजली विभाग अलर्ट, झांसी-मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर के लिए लगाए गए कूलर

UP News झांसी और मुजफ्फरनगर में इन दिनों बिजली विभाग ने ट्रांसफर्मर को कूलिंग देने के लिए कूलर लगा दिए हैं. ताकि उनका तापमान नियंत्रित किया जा सके. और भी इंतजाम किये गए हैं.

By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी, अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 25 May 2026 10:24 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के झांसी और मुजफ्फरनगर में पड़ रही भीषण गर्मी ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं बिजली विभाग के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. तापमान लगातार 45 डिग्री के आसपास पहुंचने से बिजली की मांग तेजी से बढ़ गई है, जिसके चलते ट्रांसफार्मरों पर अत्यधिक लोड पड़ रहा है. इस स्थिति से निपटने के लिए बिजली विभाग ने अब नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं.

झांसी और मुजफ्फरनगर में इन दिनों बिजली विभाग ने ट्रांसफर्मर को कूलिंग देने के लिए कूलर लगा दिए हैं. ताकि उनका तापमान नियंत्रित किया जा सके. क्यूंकि लोड पड़ने और हीट होने से फुंकने का खतरा बढ़ जाता है.

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झांसी में विशेष इंतजाम 

झांसी शहर के हंसारी उपकेंद्र में ट्रांसफार्मरों को ट्रिप होने से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. यहां ट्रांसफार्मरों के पास कूलर लगाए गए हैं और साथ ही उन पर लगातार ड्रिप के जरिए पानी की बौछार भी की जा रही है, ताकि उनका तापमान नियंत्रित रखा जा सके. अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर जल्दी गर्म होकर ट्रिप हो जाते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होती है। साथ ही थर्मो विजन कैमरे की मदद से ओवरहीट हो रहे बिजली के तारों को मॉनिटर किया जा रहा है, अधिक तापमान के कारण तार टूट जाते हैं टूटने से पहले इस कमरे की मदद से बचाया जा सकता है जिससे विद्युत आपूर्ति प्रभावित न हो सके.

मुजफ्फरनगर में भी कूलर लगे 

उधर मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग ने हाई लोड वाले सब स्टेशनों पर अतिरिक्त पंखे, कूलर और सुरक्षा उपकरण लगाए हैं ताकि मशीनों का तापमान नियंत्रित रखा जा सके और बिजली आपूर्ति सुचारु बनी रहे. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जिले के सभी ट्रांसफार्मर सुरक्षित और सामान्य स्थिति में हैं.अगर आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ता है तो मशीनरी को ठंडा रखने के लिए पानी के फव्वारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा. विभाग लगातार सभी सब स्टेशनों की मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी से पहले ही निपटा जा सके.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 25 May 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News Jhansi News
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