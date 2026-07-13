INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुगलसराय में काली माता का मंदिर तोड़े जाने पर अजय राय का BJP पर हमला, कहा- दिखावटी सनातनी

मुगलसराय में काली माता का मंदिर तोड़े जाने पर अजय राय का BJP पर हमला, कहा- दिखावटी सनातनी

Mughalsarai Kali Mata Temple Case: अजय राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल दिखावटी सनातनी है और सैकड़ों वर्ष पुराने काली माता मंदिर को इन लोगों ने तोड़वा दिया.

Written By : शशांक पांडे |  Updated at : 13 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

चंदौली के मुगलसराय स्थित चर्चित काली माता मंदिर ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान हादसा होने से हुई मजदूर की मौत के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है, मृतक के घर नेताओ का आना शुरू हो गया है. यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मृतक बलदेव के परिजनों से घर पहुंचकर मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा और पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है.

दरअसल, बीते 10 जुलाई को चंदौली के मुगलसराय स्थित प्राचीन काली माता मंदिर के ध्वस्तीकरण के दौरान मंदिर का शिखर ढहने से हादसा हो गया था. इस हादसे में एक निजी कंपनी के संविदा कर्मचारी बलदेव की मृत्यु हो गई थी. आज यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मृतक के बड़े भाई नथुनी यादव से मुलाकात की और ढाढ़स बंधाने का काम किया.

Chandauli News: 150 साल पुराने मंदिर के ध्वस्तीकरण के दौरान हादसा, गुंबद गिरने से कर्मचारी की मौत

बीजेपी दिखावटी सनातनी है- अजय राय

वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंदिर तोड़े जाने की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. अजय राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल दिखावटी सनातनी है और सैकड़ों वर्ष पुराने काली माता मंदिर को इन लोगों ने तोड़वा दिया. यह भी आरोप लगाया कि यदि प्रशासन ने सावधानीपूर्वक कार्य किया होता तो बलदेव की जान नहीं जाती.

अजय राय ने मेरठ की घटना का किया जिक्र

इसके अलावा अजय राय ने मेरठ की घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाई-लेवल डेलिगेशन मेरठ जा रहा है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एसएसपी द्वारा वैन में थप्पड़ मारने की घटना पूरे देश ने देखी है.

क्या है मुगलसराय का काली माता मंदिर कांड

दरअसल, चंदौली के मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत 150 साल पुराने काली माता मंदिर के ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा था. यहां ध्वस्तीकरण अभियान में एक कर्मचारी मौत हो गई थी. यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मृतक के परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचे थे.

Kanpur Road Accident: कानपुर में खड़े ट्रक में जा घुसी स्कॉर्पियो, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत; कई लोग घायल

Published at : 13 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Ajay Rai UP NEWS Chandauli News Mughalsarai Kali Mata Temple Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुगलसराय में काली माता का मंदिर तोड़े जाने पर अजय राय का BJP पर हमला, कहा- दिखावटी सनातनी
मुगलसराय में काली माता का मंदिर तोड़े जाने पर अजय राय का BJP पर हमला, कहा- दिखावटी सनातनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा ने केवल भ्रष्टाचार किया इसलिए उन्हें..', योगी के मंत्री दानिश अंसारी ने किया बड़ा हमला
'सपा ने केवल भ्रष्टाचार किया इसलिए उन्हें..', योगी के मंत्री दानिश अंसारी ने किया बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kanpur Road Accident: कानपुर में खड़े ट्रक में जा घुसी स्कॉर्पियो, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत; कई लोग घायल
कानपुर में खड़े ट्रक में जा घुसी स्कॉर्पियो, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत; कई लोग घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती सपा...', इमरान मसूद ने गठबंधन पर भी दिया बड़ा बयान
'किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती सपा...', इमरान मसूद ने गठबंधन पर भी दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा
ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा
मध्य प्रदेश
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
विश्व
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
स्पोर्ट्स
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Worldwide BO Day 3 : 'धमाल 4' का दुनियाभर में कहर, 'अल्फा' से 'पेद्दी' तक 26 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, 100 करोड़ से रह गई इंचभर दूर
'धमाल 4' का दुनियाभर में कहर, 'अल्फा' से 'पेद्दी' तक 26 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, जानें- कलेक्शन
इंडिया
Explained: कहीं रिमझिम तो कहीं सूखा क्यों? 15 राज्यों में कुल 72% कम बारिश, क्या बिना बरसे गुजर जाएगा मानसून?
कहीं रिमझिम तो कहीं सूखा क्यों? 15 राज्यों में कुल 72% कम बारिश, क्या बिना बरसे गुजरेगा मानसून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
शिक्षा
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली वैकेंसी, बिना एग्जाम सीधे होगा चयन
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली वैकेंसी, बिना एग्जाम सीधे होगा चयन
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
ABP NEWS
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
ABP NEWS
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
Embed widget