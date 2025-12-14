हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVaranasi News: वाराणसी में 14 और 15 जनवरी को बंद रहेगी नॉनवेज की दुकानें, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

Varanasi News: वाराणसी में 14 और 15 जनवरी को बंद रहेगी नॉनवेज की दुकानें, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

UP News: श्री जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्मकल्याण महोत्सव पर वाराणसी में नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने का निर्णय नगर निगम की बैठक में लिया गया है. उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Dec 2025 06:48 AM (IST)
वाराणसी में प्रमुख त्योहारों पर नगर निगम के दिशा निर्देश पर मीट मुर्गा मछली की दुकानों को बंद रखने के संबंध में निर्णय देखे गए हैं. इसी क्रम में 15 दिसंबर के दिन भी वाराणसी नगर निगम ने श्री जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्मदिवस पर नगर के सभी मीट मुर्गा मछली की दुकानों को बंद रखने का दिशा निर्देश दिया है. 

इस संबंध में ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी नगर निगम की तरफ से श्री जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्मदिवस 14 दिसंबर के अवसर पर नगर क्षेत्र के सभी मीट मुर्गा मछली की दुकानों को 15 दिसंबर को बंद रखने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है.

होटल और रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा नॉनवेज

आपको बता दें कि इसके अलावा वाराणसी नगर निगम की तरफ से 15 दिसंबर को दुकान होटल एवं रेस्टोरेंट में मांसाहार भोजन भी बंद रहेगा. गौरतलब है कि इससे पूर्व में भी नवरात्र व प्रमुख तिथियों पर नगर निगम द्वारा मीट मछली मुर्गा की दुकानों को बंद रखने का दिशा निर्देश जारी किया गया था.

उल्लंघन करने पर होगी विधिक कार्रवाई

वाराणसी नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 दिसंबर को मीट मुर्गा मछली की दुकान स्लॉटर हाउस में बिक्री होती है, इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट दुकानों पर मांसाहार भोजन बनता है, तो नियम अनुसार उन जगहों पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी. इस दिन पुलिस द्वारा इन जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

आपको बता दें कि, धार्मिक नगरी वाराणसी में त्योहारों के दौरान पवित्रता और धार्मिक अनुष्ठान को बनाए रखने के लिए वाराणसी नगर निगम की ओर से पूर्व में भी इस तरह के दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं. हालांकि, त्योहारों मीट विक्रेता भी नगर निगम के इन आदेशों का पालन करते रहे हैं.

Published at : 14 Dec 2025 06:48 AM (IST)
