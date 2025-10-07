उत्तर प्रदेश के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने विश्वविद्यालय की कलई खोल दीं. उन्होंने भरी सभा में यूनिवर्सिटी में हॉस्टल से लेकर तमाम कमियों को गिनाया और कहा कि टीचरों के ट्रांजिट हॉस्टल में शराब की बोतलें मिलती हैं.

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 27वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आईं थी, इस दौरान उन्होंने भरी सभा में यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाहियों की कलई खोलकर रख दी. उन्होंने बिंदुवार खामियां गिनानी शुरू की तो वहां पर मौजूद विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पसीने छूटने लगे.

राज्यपाल ने भरे मंच से लगाई फटकार

राज्यपाल ने अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि ट्रांजिट हॉस्टल में गंदगी के साथ शराब की बोतलें मिली हैं. मैंने पता किया तो जानकारी मिली कि विदेशी दारू का अड्डा बन गया है. शराब की बोतलें पीकर बाहर फेंक दी जाती है. यहां खाने के साथ ड्रग का ऑर्डर भी दिया जाता है. ये शराब और गांजे का अड्डा बन गया है.

आनंदी बेन पटेल ने इस दौरान यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था को लेकर भी जमकर नाराजगी जताई और कहा कि यहां पर चार मंजिला भवन बनना था, अभी तक दो मंजिल पर ही काम हुआ है, जिसमें काम एकदम धीमा चल रहा है. ऊपर की दो मंजिल अधूरी पड़ी हैं. जल निगम को पूरा कराने के लिए लिखा गया है अब जल निगम सो गया है.

यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था पर उठाए सवाल

तीन गर्ल्स हॉस्टल हैं लेकिन किसी भी हॉस्टल में पूरी क्षमता से एडमिशन नहीं हुए. बच्चे होस्टल में रहना चाहते नहीं है या पूरी सुविधा नहीं है. छात्रों के साथ कोई बात नहीं हो रही है. क्योंकि असली बात छात्र ही बताते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थिति क्या है. राज्यपाल ने मंच से ही अधिकारियों को इन तमाम मुद्दों को लेकर फटकार लगाई.

राज्यपाल ने इस दौरान 79 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक दिए और 445 शोधार्थियों को पीएचडी और दो को डीलिट की उपाधि प्रदान की.

इनपुट- जावेद अहमद

