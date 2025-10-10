मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर सैफई में जुटा यादव परिवार, सपा चीफ अखिलेश ने दी श्रद्धांजलि

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज शुक्रवार (10 अक्तूबर) को तीसरी पुण्यतिथि है. इस दिन दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरा यादव परिवार सैफई पहुंचा हुआ है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान उनके साथ सपा सांसद और उनके चाचा रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे.

सपा चीफ अखिलेश यादव के अलावा सैफई में मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन, शिवपाल यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे. ये सभी नेता मंच पर एक-दूसरे के बगल में बैठे हुए नजर आए. वहीं सैफई में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में सपा समर्थक भी सैफई पहुंचे.

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर कहा आज नेताजी की पुण्यतिथि पर हम सभी लोग यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और यह संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं कि उनके द्वारा समाजवादी पार्टी को जो रास्ता दिखाया गया, हम उसी पर आगे बढ़ेंगे. यही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी जनता पर इतना अत्याचार नहीं हुआ जो आज हो रहा है. ऐसी घटिया शासन व्यवस्था कभी नहीं रही, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी. 2027 में हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेकेंगे और 2029 में दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी.

सैफई में मुलायम की पुण्यतिथि पर सपा कार्यकर्ता पौधा लेकर भी पहुंचे और एक युवा कार्यकर्ता लखनऊ से सैफई तक साइकिल से भी पहुंचा. सैफई में मुलायम सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर सपा कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी गई. इसके साथ ही यूपी के कई जिलों में सपा कार्यालयों पर भी मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई.